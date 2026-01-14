韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と高市早苗首相が14日、奈良県に位置する法隆寺を共に訪問した。

訪日二日目を迎えた李大統領は、この日午前9時5分ごろ、車で法隆寺の南門前に到着した。すると、先に到着していた高市首相が明るい笑顔で出迎えた。李大統領は高市首相と握手を交わした後、「手が冷たいですね」と言って笑みを浮かべた。両首脳は古谷正覚・法隆寺管長の案内を受けながら、世界文化遺産である法隆寺の各所を観覧した。

法隆寺は607年に建立された寺院で、世界最古の木造建築物だ。1993年に日本で初めて国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界文化遺産に登録された。百済の仏教文化が日本に与えた影響が色濃く残る場所で、1500年前から続く古代韓日交流を象徴する場所だ。

初日の韓日首脳会談で幅広い分野における両国の共助を約束した両首脳は、二日目に再会しても和気あいあいとした雰囲気を演出した。李大統領が高市首相に「ここ（法隆寺）にはよく来られるのですか？ 子供のころに遠足で来たりとか……」と話しかけると、高市首相は李大統領が革靴ではなく運動靴を履いてきたことに対し「昨日もこれを履いていらっしゃいましたね」と関心を示した。

両首脳は14日、法隆寺での親善行事を終えた後、互いに用意してきた贈り物を交換した。李大統領は、高校時代からロックバンドを結成しドラマーとして活動してきた高市首相に対し、韓国ブランド（Markersドラム）のドラムとドラムスティック、高麗人参、清麹醤（チョングクチャン）の粉末・丸剤などを贈った。李大統領が手渡したドラムスティックは、木・漆工芸の専門家であるチャン・ジュンチョル名匠が螺鈿細工の装飾で韓国伝統の美を加え、特別に製作したものだ。

両首脳は前日、K−POPアニメ映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』の主題歌『Golden』と、BTS（防弾少年団）の楽曲『Dynamite』に合わせて、一緒にドラムを叩く場面もあった。李大統領は合奏を終えた後、「拍子は違っても、リズムを合わせようとする心は同じであったように、未来志向の韓日関係も一つの心で築いていきたい」と語った。

李大統領は、脳梗塞で倒れ闘病中の高市首相の夫、山本拓・元衆議院議員のためには、真鍮製の食器セットとサムスン「Galaxy Watch Ultra」を贈った。青瓦台（チョンワデ、大統領府）は「高市首相の配偶者が電話で『一生美味しいものを作ってあげる』と言ってプロポーズした逸話に着眼した」とし、「健康を回復し、また一緒に料理を作り食事をする平穏な時間が続くことを祈る思いを込めた」と紹介した。

高市首相は、登山が趣味の李大統領に、ソーラー充電と方位計測機能がある日本ブランド「CASIO」の腕時計を、金恵景（キム・ヘギョン）夫人に奈良の伝統的な筆メーカー「あかしや」の化粧筆とポーチを贈った。

日本側は前日、李大統領夫妻が滞在していた宿泊先にも「ウェルカムキット」を用意して提供した。青瓦台によると、ウェルカムキットには170年以上の歴史を持つ奈良県の老舗「白玉屋榮壽」の人気商品「みむろ最中」や、奈良県特産品の柿を餡にした「柿もなか」が入っていた。また、8世紀に建立された奈良の有名な神社・春日大社の神に捧げる供物に由来する銘菓「春日」も含まれていた。