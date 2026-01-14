愛しい人へ贈る薔薇のショコラ！メサージュ・ド・ローズ「シェリーシリーズ」

薔薇のチョコレートブランド「メサージュ・ド・ローズ」より、“シェリーシリーズ”を販売中。

フランス語で「愛しい人」「大切な人」を意味するcherie(シェリー)にインスパイアされた、香り豊かなショコラコレクションが登場します。

メサージュ・ド・ローズ「シェリーシリーズ」

販売期間：2026年シーズン限定

販売場所：メサージュ・ド・ローズ公式オンラインショップ

ブランドが大切にしてきた「花びらの造形美」と「香りのストーリー」を融合させた新シリーズがラインナップされます。

華やかなラズベリーやいちごの香りが重なり合い、まるで愛しい人にそっと想いを伝えるような、やわらかく甘い余韻を楽しめるコレクション。

「大切な人を想うように、自分をいたわる時間」をテーマに、五感で楽しめる新しい体験を提案します。

ロズレ・シェリー

価格：2,916円(税込)

可憐なレースと繊細な薔薇のチョコレートを詰めたボックス。

イチゴマーブルとラズベリーマーブルの薔薇に加え、ラズベリー、イチゴマーブル、ホワイト、ミルクマーブルのつぼみをセットにしています。

ブランドを象徴する花びらを、1枚ずつ味わうような柔らかな口どけが特徴です。

ブーケ・ミニヨン・シェリー

価格：4,158円(税込)

小さな薔薇のつぼみを繊細に並べ、可憐なブーケに仕立てた一品。

白いボックスの中に、ホワイト、ラズベリーマーブル、ラズベリー、いちご、ミルクマーブル、ダークの6種の薔薇が咲き誇ります。

華やかな薔薇の花束をイメージした贈り物に最適です。

フルレット・シェリー

価格：1,728円(税込)

色とりどりのつぼみショコラを敷き詰めたフラワーボックス。

ラズベリー、ラズベリーマーブル、ホワイト、イチゴマーブル、イチゴの5つの味を上品なパッケージで楽しめます。

ミニローズ・シェリー

価格：1,901円(税込)

ジュエリーのような小箱に詰めたプチギフト。

ミルク、ビター、レモン、ピーチ、イチゴ、ホワイトなど、可愛いモチーフをアソートしています。

ペタル・シェリー

価格：2,614円(税込)

メサージュ・ド・ローズならではの技法を用いて表現された、イチゴマーブルが鮮やかな花びらショコラ。

花びら一枚一枚の繊細な口どけを堪能できます。

レトル・シェリー

価格：3,326円(税込)

イチゴマーブルとラズベリーマーブルの三段の薔薇をメインにしたアソート。

ダークミルク、ミルク、ミルクマーブル、ホワイト、抹茶、ピスタチオの薔薇やリーフを詰め合わせています。

細部にこだわったレイアウトと、ブランドならではの上質な口どけが魅力です。

コーン・フルーリ・シェリー

価格：1,663円(税込)

キュートでポップな花束スイーツ。

限定の3本セットには、イチゴのハートをひとつだけ忍ばせています。

気持ちをそっと託すギフトとしておすすめです。

ベルローズ・ボヌール 3本BOX シェリー

価格：1,933円(税込)

手土産やちょっとしたサプライズにぴったりの小ぶりな3本ブーケ。

ベルローズ・ボヌール 5本BOX シェリー

価格：3,024円(税込)

華やぎを演出する5本ブーケ。

贈る方にも受け取る方にも喜ばれる定番ギフトです。

シェリーとは“愛しい人”。

自分自身をいたわる時間にもふさわしい、香りと甘さが重なるひととき。

メサージュ・ド・ローズ「シェリーシリーズ」の紹介でした。

