ゴールデンボンバー・歌広場淳「手術無事に終わりましたー！」 右足の前十字靭帯断裂で入院していた
人気エアーバンド・ゴールデンボンバーの歌広場淳が14日、自身のXを更新。右足の前十字靭帯断裂による手術が無事に終了したと報告した。
【写真】美脚チラリ…歌広場がスレンダー美女に変身
歌広場は13日にXで「昨日の配信でお伝えさせていただいたのですが、本日からしばらく怪我の治療のために入院します。症状としては右足の前十字靭帯断裂で、明日の午前中に手術の予定です」と報告していた。
14日の投稿では「手術無事に終わりましたー！！！麻酔がやっと抜けてきて少しずつ体を起こして文字を打てるくらいになりました！」と伝えた。
続けて「至るところに管が刺さっててなんか違和感すごいけどあとは持ち前の体力でなんとかします！」とつづった。
【写真】美脚チラリ…歌広場がスレンダー美女に変身
歌広場は13日にXで「昨日の配信でお伝えさせていただいたのですが、本日からしばらく怪我の治療のために入院します。症状としては右足の前十字靭帯断裂で、明日の午前中に手術の予定です」と報告していた。
14日の投稿では「手術無事に終わりましたー！！！麻酔がやっと抜けてきて少しずつ体を起こして文字を打てるくらいになりました！」と伝えた。
続けて「至るところに管が刺さっててなんか違和感すごいけどあとは持ち前の体力でなんとかします！」とつづった。