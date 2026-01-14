お笑いコンビ「真空ジェシカ」のガク（35）、川北茂澄（36）が13日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。自身の冠番組「真空レンズ」（木曜深夜1・30）について語った。

この番組がテコ入れ中だとして紹介した、企業紹介バラエティ「真空レンズ」からこの日は「真空ジェシカ」の2人が登場。打ち合わせも兼ねた飲み会中の“事件”を明かした。

2人はこの収録をスタジオの外で見守っているというテレ東の安田プロデューサーを話題に挙げ、共演の「ヤーレンズ」出井隼之介とケンカしていたことを暴露。ガクは「安田Pはちゃんとした企業に恥ずかしくない番組にしたいっていうのがあるんですけど、我々としてはできる限りふざけたい」のだと説明した。

続けて「川北がロケのVTRを見ながら、全くその赤ちゃんには触れないけどワイプの中だけで子供をあやしてる…そういうワイプだけのボケをしてみるのはどうか？ってなって。出井さんが“そういうのもやってみるべきだ”って。川北の良さを生かしたいと安田Pに掛け合ったところ“そんなの良いわけないだろ。ちゃんと企業紹介をしたいんだ”って言って」と補足。「お酒が結構入ってたのもあって大ゲンカして。出井さんと安田さんとその2人を止めるための何人かだけ2次会行って」と「『真空レンズ』が始まった2カ月後くらい」のエピソードを振り返った。

MCの佐久間宣行氏は「番組崩壊直前じゃねえか」と爆笑。伊集院光は「出井もおかしくなったんじゃない？俺の知っている出井ではなくなってるね」と失笑しつつ「出井と仲が良すぎるからフラットな意見をなるべく言うよ…出井が間違ってる。今度会ったときには説教しておこうと思う」と冗談交じりにツッコんで笑いを誘っていた。