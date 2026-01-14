ＮＰＯ法人「クリーンオーシャンアンサンブル」（本部・香川県小豆島町）は１３日、開発を進める河川ごみ回収装置を使った実証実験の結果報告会を高松市で開いた。

１日に平均５キロ近いペットボトルなどを回収。改良を重ねた後、２０３０年までに県内外１０か所の河川への設置を目指すとした。

同法人は２０年１２月、マイクロプラスチックなど海洋ごみの回収を目的に設立。定置網の仕掛けを応用した装置を開発し、国内外の海で実証実験を重ねてきた。

マイクロプラスチックの回収に成功したものの、１日あたりわずか１００グラム。そこで川から海に流入するごみに着目し、河川ごみ用の装置の開発を始めた。

５面に網を張った直方体（縦０・５メートル、横１メートル、奥行き３・５メートル）で、左右に広がる数珠つなぎのブイで川面のごみを集める仕組み。昨年４、８、１０月に計１５日、詰田川に設置したところ、１日平均４・７キロのごみを回収したという。

報告会に出席した香川大瀬戸内圏研究センター特命助教の中国正寿さん（３７）は、「瀬戸内海の海洋ごみの約７割は陸から流れ着いており、河川ごみの回収は理にかなっている」と評価。設計者の室谷雄作さん（２７）は「全国約２万か所の河川で実用化したい」と抱負を語った。