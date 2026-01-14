Appleは、ビデオ編集や音楽制作、画像処理、書類制作向けのアプリをまとめたサブスクリプション「Apple Creator Studio」を発表した。Final Cut Pro、Logic Pro、Pixelmator Pro、Motion、Compressor、MainStageに加え、Keynote、Pages、Numbers、フリーボードのインテリジェンス機能とプレミアムコンテンツへのアクセスを含む。

フリーボードの機能については後日に利用可能としている。

提供開始は1月29日。App Storeから加入でき、価格は月額1780円で、年間1万7800円。学生と教職員向けは月額480円で、年間4800円。

新規登録者は1カ月の無料トライアルを利用でき、新しいMacまたは対象となるiPadを購入したユーザーは3カ月無料で利用できるとしている。

Mac向けのFinal Cut Pro、Pixelmator Pro、Logic Pro、Motion、Compressor、MainStageは、引き続きMac App Storeで買い切りで購入することもできる。

Keynote、Pages、Numbers、フリーボードは引き続きすべてのユーザーが無料で利用でき、Apple Creator Studioのサブスクリプション登録者は、プレミアムコンテンツとインテリジェンス機能にアクセスできるとしている。

これらのアプリは最新バージョンでLiquid Glassを採用した新たなビジュアルデザイン言語を取り入れ、iPadOS 26の新たなウインドウシステムとメニューバーに対応するとしている。

一般向けサブスクリプションはファミリー共有に対応し、家族6人まで共有できる。学生と教職員向けは個人利用に限られ、ファミリー共有の対象外としている。