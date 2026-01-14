楽天グループの旅行予約サービス「楽天トラベル」は、JR新幹線・特急と宿泊施設を組み合わせて予約できるパッケージツアー「JR楽パック赤い風船」がサービス開始から2周年を迎えたことを記念し、ツアー代金が最大2万0000円引きとなるクーポンを配布するキャンペーンを開始した。

「JR楽パック赤い風船」は、2024年1月に「楽天トラベル」上で販売を開始し、企画・実施は日本旅行が行っている。宿泊施設とJR新幹線・特急を目的や好みに応じて組み合わせられる点や、旅行代金の総額に対して「楽天ポイント」を獲得・利用できる点を特徴としている。

キャンペーンでは、「JR楽パック赤い風船」で利用できるクーポンを複数配布する。キャンペーン期間は2月16日9時59分までで、旅行対象期間は1月14日から3月31日まで。

クーポンの利用には条件があり、詳細は特設ページで案内している。

このほか、2025年8月からは「楽天トラベル」のロイヤリティプログラム「楽天トラベルボーナスプログラム」の対象に「JR楽パック赤い風船」を追加した。

対象サービスの利用回数に応じて、対象施設の宿泊時の「楽天ポイント」進呈率が上がる。レベルに応じたポイント還元は国内宿泊のみが対象で、日帰り・デイユースを含むとしている。