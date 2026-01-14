「浮かれてる」元ヤクルト高津臣吾、美女との“デレデレ”2ショット公開「背縮めてる優しさ！」「高津さんもお綺麗」
元プロ野球選手で東京ヤクルトスワローズの監督も務めたことがある高津臣吾さんは1月13日、自身のInstagramを更新。美女とのツーショットで満面の笑みを見せています。
【写真】高津臣吾＆美女のツーショット
コメントでは、「高津さんもお綺麗です！！！！」「かわいいですね 高津さんもかっこいい」「好きだわぁ…高津の笑顔」「おふたり、素敵な笑顔」「監督、浮かれてる」「高津の笑顔は俺らを元気にさせる」「背縮めてる優しさ！！！！！」「デレデレが溢れすぎてて好き」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「高津の笑顔は俺らを元気にさせる」「ぎゅっと凝縮…平井理央さん 相変わらず上品でお綺麗でした！」とつづり、写真を1枚載せています。フリーアナウンサーでタレントの平井理央さんとのツーショットです。高津さんはうれしそうな表情を見せています。
「PL学園対Asia大学？」高津さんのInstagramに女性が登場するのは今回が初と思われます。過去には「PL学園対Asia大学？」「同じ時代を頑張ってきたメンバー」とつづり、宮本慎也さんやアレックス・ラミレスさんらとのゴルフショットを公開。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
