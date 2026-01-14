『クレヨンしんちゃん』「おしりぷりぷり肉まん」公開・詳細発表 ぷりっ&ぱくっと食べやすいサイズ×2個 淡路島で販売へ
兵庫県淡路島の「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」は14日、『クレヨンしんちゃん』のコラボフード新メニュー「おしりぷりぷり肉まん」を披露した。17日から販売開始する。
【写真】『クレヨンしんちゃん』リアル「ひろしの靴下」10秒チャレンジ開催
同公園では『クレヨンしんちゃん』の人気キャラクターたちがモチーフとなったオリジナルフードをキッチンカーやレストランで販売。
新作「おしりぷりぷり肉まん」は、しんのすけのぷりっとしたおしりを表現した、ぱくっと食べやすい小さいサイズの肉まんが2つ入っている。友人や家族とシェアして食べるのもおすすめだという。
■「おしりぷりぷり肉まん」750円（税込）
販売開始：2026年1月17日（土）
場所：
・レストラン「モリノテラス」／全日 11:00〜19:30（L.O. 19:00）
・のんびりのはらキッチンカー／土日祝 11:00〜16:00
※季節により営業時間が異なる
※キッチンカーは土日祝のみの営業
