2017年にはメジャーで2桁勝利

楽天は14日、ホセ・ウレーニャ投手と契約合意したと発表した。メジャー通算44勝78敗で、2025年はドジャースを含む5球団を渡り歩き、計19登板で0勝1敗1セーブ、防御率4.58だった。背番号は「22」に決まった。

ドミニカ共和国出身、34歳のウレーニャは2015年にマーリンズでデビューし、2017年には先発として14勝7敗をマークした。2025年はワールドチャンピオンに輝いたドジャースでは2試合だけ登板し、メッツ、ブルージェイズ、ツインズ、エンゼルスでもプレーした。米データサイトによると平均球速は96マイル（約154.5キロ）前後で、スライダ―やチェンジアップが主な球種。

メジャー通算158試合に先発しており、昨季は2桁勝利と規定投球回数ゼロだった投手力の強化に期待がかかる。楽天の支配下はこれで「69」となり、FA宣言した則本昂大投手や辰己涼介外野手の去就に影響する可能性がある。

球団を通じ「日本でイーグルスの一員としてプレーする機会にとても感謝しています。今シーズンが良いシーズンとなり、そしてファンの皆さんも一緒にみんなでプレーオフへ進めるように頑張りましょう！ Arigato！」とコメントした。（Full-Count編集部）