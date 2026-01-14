木村拓哉の“胸キュン”エピソードにスタジオ興奮 KEY TO LIT岩崎大昇「自家発電じゃないですか」
【モデルプレス＝2026/01/14】KEY TO LIT（キテレツ）の岩崎大昇（※「崎」は正しくは「たつさき」）が、13日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（よる8時）に出演。俳優の木村拓哉について話す場面があった。
【写真】キムタク娘「お父さんそっくり」サングラス姿
今回のゲストは「2026年厄年の有名人」。メンバーの中に本厄が3人もいるという岩崎は「この人、私の疫病神かも…と感じた事」というトークテーマで、メンバーの井上瑞稀と中村嶺亜を“疫病神”扱いし、ファンが“胸キュン”するような言動をムチャブリされると不満を訴えた。
MCの明石家さんまから「それがお前らの商売やからな」と指摘されると、岩崎は「いやいや。『やれ』って言われてやるのは違くないですか？」「アイドルの商売は歌って踊ることなんですよ。“胸キュン”させることが商売じゃないんですよ」と自身のアイドル論をぶつけた。
すると、お笑いコンビ・爆笑問題の太田光は「木村なんか普段からやってますからね」と木村を話題に。岩崎は「木村さんは自家発電じゃないですか」と意識せずにファンへ“胸キュン”を届けていると説明。さんまも「木村なんか、とんでもないぞ。計算は。あの辺のレベルは」と感心した。
さらに、太田は「俺が（木村の）大ファンだってことを知ってるから、絶対わかってんの。俺が胸キュンしちゃうってことを」と切り出し「テレビ局のベンチにいたら、木村がガッと入ってきて。俺がいるの知ってるんだけど、俺のことをまったく見ないでノールックでピッてオロナミンCみたいなのを渡して」と木村の“胸キュン”エピソードを披露。「はぁ…！ありがとう…木村くん！みたいな。もうかっこいいから！それが」と興奮しながら振り返った。（modelpress編集部）
