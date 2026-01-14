冬のデートで思わずキュン！ とする彼女の仕草９パターン
寒さが身にしみて人肌恋しくなる季節。男性はデート中の彼女の行動に心がポッとアツくなる瞬間があるようです。では、彼女のどのような姿に心が奪われるのでしょうか。今回は『スゴレン』の男性読者の意見を参考に「冬のデートで思わずキュン！ とする彼女の仕草９パターン」を紹介します。
【１】寒さで彼女の鼻やほっぺたがほんのり赤くなっている
「色白が強調されてキレイだし愛くるしい」（２０代男性）など、田舎の子供を連想させるキュートな姿に胸キュンする男性は多いようです。「ほっぺがリンゴみたいになっちゃった」など照れつつ言ってみると、その姿を微笑ましく感じる男性は多いでしょう。
【２】マフラーに顔をうずめて口元まで隠れている
「上目遣いにやられる」（３０代男性）など、必然的に強調される彼女の眼差しにドキッとする男性もいるようです。ただし、その上目遣いを武器に「あれ買って！」などとおねだりばかりすると、「もしかしてすべて計算？」など男性が疑念を抱く恐れがあるので注意したほうがよさそうです。
【３】手を握ると、心配になるほど冷たくなっている
「『どうにかしなきゃ』と一生懸命さすりたくなる」（２０代男性）など、寒さで凍える彼女を「守ってあげたい」と感じ、男性の保護欲がかき立てられるケースです。「○○くんと一緒なら心が温かいから大丈夫」などと伝えてみると「こいつには俺が必要だ」と思ってくれる男性も多いかもしれません。
【４】長袖の中に手を引っ込めている
「男でこの仕草が嫌いなやつはいない！！」（２０代男性）など、「ぶりっ子の定番」のような彼女の可愛いすぎる仕草に悶絶する男性もいるようです。普段クールな女性ほど、彼氏の前でやってみると、そのギャップにメロメロになるかもしれません。
【５】イルミネーションに感激して満面の笑顔ではしゃぐ
「こちらも嬉しくなる」（２０代男性）など、目を輝かせて喜ぶ彼女を見て、男性が幸せを実感するパターンです。「また来年も見に来ようね」など伝えてみると、男性は「一生この子を喜ばせてあげよう」と長いおつきあいを考えるかもしれません。
【６】手を一生懸命息であたためている
「ハーッと吐息を吹きかける姿にドキュン！」（２０代男性）など、両手を口に当てて、ひたすら手を温める健気な行動に心を鷲掴みにされる男性も多いようです。「あっためて！」と彼氏に甘えてみると「俺に任せなさい」とばかりにギュッと抱きしめてくれるかもしれません。
【７】厚着してモコモコになっている
「小動物みたい！」（２０代男性）など、コロコロした彼女のキュートな姿を男性は愛おしく感じるようです。肌触りのよいファーやニットなどでコーディネートすると、その触り心地のよさに男性は彼女を抱きしめずにはいられなくなるでしょう。
【８】手を彼氏のポケットに入れてくる
「ラブラブな感じ♪」（３０代男性）など、カップルならではの行動に、男性は彼女との関係がうまくいっている事を確信するようです。「温かくて幸せ」など彼に伝えてみると、男性は、さらに愛情を実感し「ずっと一緒にいたい」と思うかもしれません。
【９】「寒いー！！」と言ってくっついてくる
「甘えてくる感じがたまらない」（２０代男性）など、自分を頼ってしがみついてくる彼女の姿に嬉しさを隠しきれない男性は多いようです。初デートでまだ関係がぎこちないときは「寒いからそばに寄っていい？」などと言ってみると、「かわいい！」と思わず抱き寄せたくなる男性は多いでしょう。
ほかにも「冬のデートで思わずキュン！ とする彼女の仕草」はありますでしょうか。みなさまの意見をお待ちしております。（富岡由郁子）
