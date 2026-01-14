TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

きょう、皇室の新年行事「歌会始の儀」が行われました。今年のお題は「明（めい）」で、国内外から14600首の応募がありました。

以下、入選10人と佳作14人の歌です。

【入選】※敬称略

▼石川県　室木正武（81）
大地震（なゐ）に　たふれし　明日檜の年輪を　
百までかぞふ　製材前に

▼京都府　中川文和（78）
訪ふたびに　明日は行くと　言ひし子の　
席空きしまま　授業終へたり

▼東京都　八木訓子（73）
夜明け前　この世の息を　吸ひ初めし
みどり児腕（かひな）に　子は父となる

▼茨城県　菅野公子（63）
スクリーンに　明朝体の　文字並び
チョークの音のしない教室

▼青森県　坂本美弦（57）
停電の　長びく夜に　寡黙なる
父が星座に　明るきを知る

▼埼玉県　穐山順子（55）
演劇部　照明係の　娘が照らす
舞台のベンチを　カメラに収む

▼新潟県　鈴木好行（52）
静かなり　一夜で変はる　北の町
障子戸越しの　雪明りかな

▼石川県　和田実希（37）
せがまれし　地雷処理車の　説明に
ながくなるよと　前置きをせり

▼神奈川県　新堀笙子（18）
真つ青な　栞紐あり　文明は
川より生まれ　出づるをおもふ

▼新潟県　本間優大（17）
明礬（みやうばん）の　再結晶の　実験は　
君への恋を　形にしてる

【佳作】※敬称略

▼山梨県　渡邉良臣（86）
雪山の　朝の北岳　間の岳
農鳥岳の　放つ明るさ

▼福島県　逸見征勝（86）
退院に　あらず転医の　道すがら
「空がきれい」と　妻は明るし

▼大阪府　久保茂樹（72）
茜から　藍へ移れる　つかのまの
波照間島に　明けのしづけさ

▼宮城県　渡邊和廣（68）
降るやうな　星空の下　ひたすらに
夜明けを待ちし　三・一一

▼兵庫県　木内美由紀（63）
明太子　パスタをゆつくり　巻きながら
職退く思ひ　なほ揺らぎつつ

▼東京都　佐川智子（62）
大屋根に　上りて見遣る　万博は
国々の名の　灯りて明かし

▼京都府　中松裕（61）
赤ちやんが　泣くと　周りの乗客は
やさしい透明　人間になる

▼大阪府　花塚貴子（53）
祈りとは　夜明けをひとり　待つことに　
どこか似てゐて　あなたを思ふ

▼新潟県　石井涼（18）
七台の　クレーン車並ぶ　渋谷駅
今日と明日の　間違ひ探し

▼新潟県　稲田雅（18）
天井の　照明の位置　目印に
背泳ぎ選手は　速さを競ふ

▼新潟県　吉野くるみ（17）
点灯夫　街に明かりを　ともしてた
明治時代の　仕事を学ぶ

▼千葉県　有賀優希（16）
数学の　先生と目が　あつたとき
明暗わかる　テストの点数

▼愛媛県　吉成麻那（14）
「せんぱい！」と　明るく手を振る　後輩に　
はにかんでしまふ　春の放課後

▼愛媛県　梶野晴（14）
八〇年前　ずつと小さい女の子
この子に明日は　来なかつたんだ

宮内庁は、2027年「歌会始」のお題を「旅」と発表しました。入選作品は2027年「歌会始」当日に、両陛下や皇族方の前で詠み上げられます。

【応募概要】
お題の漢字を盛り込んだ自作の短歌を1人1首応募できます。郵送で受け付け、9月30日の消印まで有効。習字用の半紙を横長に使用し、右半分に題と歌、左半分に郵便番号、住所、電話番号、氏名（本名・ふりがな付）、生年月日、職業を全て毛筆で縦書き。海外から応募の場合は、半紙サイズの紙で、毛筆でなくても可能。病気などで自筆が困難な場合は、代筆やパソコンなどを用いた印字でも応募でき、別紙でその理由や代筆者の住所・氏名を添えます。視覚障害のある人は、点字でも応募できます。宛先には「〒100-8111宮内庁」と書き、封筒に「詠進歌」と記して発送します。