きょう、皇室の新年行事「歌会始の儀」が行われました。今年のお題は「明（めい）」で、国内外から14600首の応募がありました。

以下、入選10人と佳作14人の歌です。

【入選】※敬称略

▼石川県 室木正武（81）

大地震（なゐ）に たふれし 明日檜の年輪を

百までかぞふ 製材前に

▼京都府 中川文和（78）

訪ふたびに 明日は行くと 言ひし子の

席空きしまま 授業終へたり

▼東京都 八木訓子（73）

夜明け前 この世の息を 吸ひ初めし

みどり児腕（かひな）に 子は父となる

▼茨城県 菅野公子（63）

スクリーンに 明朝体の 文字並び

チョークの音のしない教室

▼青森県 坂本美弦（57）

停電の 長びく夜に 寡黙なる

父が星座に 明るきを知る

▼埼玉県 穐山順子（55）

演劇部 照明係の 娘が照らす

舞台のベンチを カメラに収む

▼新潟県 鈴木好行（52）

静かなり 一夜で変はる 北の町

障子戸越しの 雪明りかな

▼石川県 和田実希（37）

せがまれし 地雷処理車の 説明に

ながくなるよと 前置きをせり

▼神奈川県 新堀笙子（18）

真つ青な 栞紐あり 文明は

川より生まれ 出づるをおもふ

▼新潟県 本間優大（17）

明礬（みやうばん）の 再結晶の 実験は

君への恋を 形にしてる

【佳作】※敬称略

▼山梨県 渡邉良臣（86）

雪山の 朝の北岳 間の岳

農鳥岳の 放つ明るさ

▼福島県 逸見征勝（86）

退院に あらず転医の 道すがら

「空がきれい」と 妻は明るし

▼大阪府 久保茂樹（72）

茜から 藍へ移れる つかのまの

波照間島に 明けのしづけさ

▼宮城県 渡邊和廣（68）

降るやうな 星空の下 ひたすらに

夜明けを待ちし 三・一一

▼兵庫県 木内美由紀（63）

明太子 パスタをゆつくり 巻きながら

職退く思ひ なほ揺らぎつつ

▼東京都 佐川智子（62）

大屋根に 上りて見遣る 万博は

国々の名の 灯りて明かし

▼京都府 中松裕（61）

赤ちやんが 泣くと 周りの乗客は

やさしい透明 人間になる

▼大阪府 花塚貴子（53）

祈りとは 夜明けをひとり 待つことに

どこか似てゐて あなたを思ふ

▼新潟県 石井涼（18）

七台の クレーン車並ぶ 渋谷駅

今日と明日の 間違ひ探し

▼新潟県 稲田雅（18）

天井の 照明の位置 目印に

背泳ぎ選手は 速さを競ふ

▼新潟県 吉野くるみ（17）

点灯夫 街に明かりを ともしてた

明治時代の 仕事を学ぶ

▼千葉県 有賀優希（16）

数学の 先生と目が あつたとき

明暗わかる テストの点数

▼愛媛県 吉成麻那（14）

「せんぱい！」と 明るく手を振る 後輩に

はにかんでしまふ 春の放課後

▼愛媛県 梶野晴（14）

八〇年前 ずつと小さい女の子

この子に明日は 来なかつたんだ

宮内庁は、2027年「歌会始」のお題を「旅」と発表しました。入選作品は2027年「歌会始」当日に、両陛下や皇族方の前で詠み上げられます。

【応募概要】

お題の漢字を盛り込んだ自作の短歌を1人1首応募できます。郵送で受け付け、9月30日の消印まで有効。習字用の半紙を横長に使用し、右半分に題と歌、左半分に郵便番号、住所、電話番号、氏名（本名・ふりがな付）、生年月日、職業を全て毛筆で縦書き。海外から応募の場合は、半紙サイズの紙で、毛筆でなくても可能。病気などで自筆が困難な場合は、代筆やパソコンなどを用いた印字でも応募でき、別紙でその理由や代筆者の住所・氏名を添えます。視覚障害のある人は、点字でも応募できます。宛先には「〒100-8111宮内庁」と書き、封筒に「詠進歌」と記して発送します。