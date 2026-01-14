2026年「歌会始」入選・佳作の24首一覧 お題は「明」
きょう、皇室の新年行事「歌会始の儀」が行われました。今年のお題は「明（めい）」で、国内外から14600首の応募がありました。
以下、入選10人と佳作14人の歌です。
【入選】※敬称略
▼石川県 室木正武（81）
大地震（なゐ）に たふれし 明日檜の年輪を
百までかぞふ 製材前に
▼京都府 中川文和（78）
訪ふたびに 明日は行くと 言ひし子の
席空きしまま 授業終へたり
▼東京都 八木訓子（73）
夜明け前 この世の息を 吸ひ初めし
みどり児腕（かひな）に 子は父となる
▼茨城県 菅野公子（63）
スクリーンに 明朝体の 文字並び
チョークの音のしない教室
▼青森県 坂本美弦（57）
停電の 長びく夜に 寡黙なる
父が星座に 明るきを知る
▼埼玉県 穐山順子（55）
演劇部 照明係の 娘が照らす
舞台のベンチを カメラに収む
▼新潟県 鈴木好行（52）
静かなり 一夜で変はる 北の町
障子戸越しの 雪明りかな
▼石川県 和田実希（37）
せがまれし 地雷処理車の 説明に
ながくなるよと 前置きをせり
▼神奈川県 新堀笙子（18）
真つ青な 栞紐あり 文明は
川より生まれ 出づるをおもふ
▼新潟県 本間優大（17）
明礬（みやうばん）の 再結晶の 実験は
君への恋を 形にしてる
【佳作】※敬称略
▼山梨県 渡邉良臣（86）
雪山の 朝の北岳 間の岳
農鳥岳の 放つ明るさ
▼福島県 逸見征勝（86）
退院に あらず転医の 道すがら
「空がきれい」と 妻は明るし
▼大阪府 久保茂樹（72）
茜から 藍へ移れる つかのまの
波照間島に 明けのしづけさ
▼宮城県 渡邊和廣（68）
降るやうな 星空の下 ひたすらに
夜明けを待ちし 三・一一
▼兵庫県 木内美由紀（63）
明太子 パスタをゆつくり 巻きながら
職退く思ひ なほ揺らぎつつ
▼東京都 佐川智子（62）
大屋根に 上りて見遣る 万博は
国々の名の 灯りて明かし
▼京都府 中松裕（61）
赤ちやんが 泣くと 周りの乗客は
やさしい透明 人間になる
▼大阪府 花塚貴子（53）
祈りとは 夜明けをひとり 待つことに
どこか似てゐて あなたを思ふ
▼新潟県 石井涼（18）
七台の クレーン車並ぶ 渋谷駅
今日と明日の 間違ひ探し
▼新潟県 稲田雅（18）
天井の 照明の位置 目印に
背泳ぎ選手は 速さを競ふ
▼新潟県 吉野くるみ（17）
点灯夫 街に明かりを ともしてた
明治時代の 仕事を学ぶ
▼千葉県 有賀優希（16）
数学の 先生と目が あつたとき
明暗わかる テストの点数
▼愛媛県 吉成麻那（14）
「せんぱい！」と 明るく手を振る 後輩に
はにかんでしまふ 春の放課後
▼愛媛県 梶野晴（14）
八〇年前 ずつと小さい女の子
この子に明日は 来なかつたんだ
宮内庁は、2027年「歌会始」のお題を「旅」と発表しました。入選作品は2027年「歌会始」当日に、両陛下や皇族方の前で詠み上げられます。
【応募概要】
お題の漢字を盛り込んだ自作の短歌を1人1首応募できます。郵送で受け付け、9月30日の消印まで有効。習字用の半紙を横長に使用し、右半分に題と歌、左半分に郵便番号、住所、電話番号、氏名（本名・ふりがな付）、生年月日、職業を全て毛筆で縦書き。海外から応募の場合は、半紙サイズの紙で、毛筆でなくても可能。病気などで自筆が困難な場合は、代筆やパソコンなどを用いた印字でも応募でき、別紙でその理由や代筆者の住所・氏名を添えます。視覚障害のある人は、点字でも応募できます。宛先には「〒100-8111宮内庁」と書き、封筒に「詠進歌」と記して発送します。