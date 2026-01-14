俳優・アーティストののんさんが自身のインスタグラムを更新し、ファンクラブの新年会配信イベントで着用した着物姿のオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 のん 】 「黒い着物好きです」 ファンクラブ新年会イベント 艶やかな着物姿を公開



のんさんは「FC「のんのっく」の新年会、生配信で着物を着た時の。」と綴り、着物姿の画像を多数投稿。





のんさんは黒地に淡いピンクや乳白色の花模様が散りばめられた着物を着用。帯は白地に薄いグレーの模様があり、赤い紐がアクセントとなっています。





別のカットでは、横向きに立つ姿も披露。髪は黒く艶やかに整えられ、髪飾りには、着物とリンクした白と赤の花模様の装飾があしらわれています。





また足元には赤色の鼻緒の草履を合わせ、着物の花模様と調和した装いとなっています。



表情は終始穏やかで、伝統的な着物の装いの魅力を引き立てています。





のんさんは「黒い着物好きです」と一言、お気に入りの装いに対する愛着を綴っています。

この投稿を見た人たちからは「のんちゃん、和装が似合う」「大河ドラマのヒロインで見たい」「めっちゃ大人っぽいですね」「黒い着物は女子力が更に増しますね」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】