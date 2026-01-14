ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。



【写真を見る】【ニャンちゅう】 声優・津久井教生さん 「顔がシュワ〜〜っとなりました」「味もしっかりわかって美味しかった」久しぶりの炭酸飲料に舌鼓 【ＡＬＳ闘病】





津久井教生さんは、「マックフィズ爽やかヨーグルトソーダ味を妻が買ってきてくれて飲みました」と記し、久しぶりの炭酸飲料を楽しんだ様子を伝えています。「顔がシュワ〜〜っとなりました」と表現するなど、炭酸の刺激を楽しむ様子がうかがえます。







投稿によると、津久井さんは気管切開前はよく炭酸飲料を飲んでいたとのこと。今回は「味もしっかりわかって美味しかったです」と感想を述べています。また、飲み物の容器についても「ものすごく可愛くってワクワクします」と喜びを表現しています。







津久井さんはALS（筋萎縮性側索硬化症）を患いながらも前向きな姿勢を示し、「スライムにホイミをかけてもらって冒険の旅を続けていきます〜」と、ドラゴンクエストのゲームに登場する回復呪文を引用して投稿を締めくくっています。







2024年10月10日のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。







津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。



