テレ東『略奪奪婚』第1話 TVerで100万回再生を突破 内田理央が大胆ベッドシーンを披露
テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：30〜深1：00）の第1話が、民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」で再生数100万回を突破したことが発表された。第1話では主演の内田理央が大胆なベッドシーンを披露していた（計測期間は1月7日〜13日、リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外）。
【場面写真】攻められすぎ！迫真の演技を見せる内田理央
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
