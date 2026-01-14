テレビ東京中根舞美アナウンサーが、13日深夜放送の同局系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」（火曜深夜1時30分）に出演。年末年始に起きるタレントの結婚ラッシュにダメージを受けていると明かした。

オープニングで、年末年始に芸能界やスポーツ界で結婚ラッシュが起きることについてトーク。元同局プロデューサーの佐久間宣行氏が「なぜか年末年始にしますよね？」と話題を向けると、伊集院光は「どさくさ紛れでしょ。要はネットニュースになったりとか追いかけられるのが嫌だから、『はい報告しましたからね』って」とタレント側の意図を解説。「収録もすごく間が空くから、（話題として）『それ今終わってます』みたいな」と語った。

佐久間氏は中根アナに対し「でもくらうでしょ？」と問いかけると、中根アナは「くらいますね。今日も大物が結婚されて」とポツリ。収録日は女優波瑠と俳優高杉真宙が結婚を発表したタイミングで、「この年で覚悟決めてかっこいいなとか。いろいろ考えちゃいますね。その先の何十年を見ている人たちが同じ世代でいるんだなあって…」と遠くを見つめた。

伊集院は中根アナの様子に「おそらく2026年の12月の終わりにもこんな感じに」と展開を予想して笑っていた。