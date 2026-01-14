´Ý¹â°¦¼Â¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë°úÂà¤·¤¿É×¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤¬¡È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤ÈÌÀ¤«¤¹¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÇã¤¦¤Î¤Ï»ß¤á¤Æ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý¹â°¦¼Â¡Ê35¡Ë¤¬14Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£ºòÇ¯12·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¡Ê36¡Ë¤Î¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡´Ý¹â¤Ï2016Ç¯¤Ë³ÁÃ«»á¤È·ëº§¡£¸½ºß7ºÐÄ¹½÷¡¢4ºÐ¼¡½÷¡¢1ºÐÄ¹ÃË¤Î3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¤ÎÉ×¤ÎÍÍ»Ò¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½ÌòÃæ¤Ï¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÔÈÎÌô¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤°û¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤¹¤±¤É°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤ÎÌô¤È¤«¤ò¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤Çã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÀèÆüÅÀÉ¡Ìô¤Ë¡È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤·¤¿¤È¤¤¤¦³ÁÃ«»á¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë»ß¤Þ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤³¤«¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÌô¤ò»î¤·»Ï¤á¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·´Ý¹â¤Ï¡Ö¤Ç¤âÌô¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë»È¤¦¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢À¨¤¤¤¿¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÇã¤¦¤Î¤Ï»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤è¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¸ú¤¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢´Ý¹â¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¥°¥ó¥Ã¤Æ¸ú¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£