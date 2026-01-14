産地別いちごが彩るキルフェボン【2026 VERY STRAWBERRY】

毎年この季節が待ち遠しい!キル フェ ボンの人気いちごフェア【2026 VERY STRAWBERRY】。2025年1月13日(火)～1月19日(月)の期間中、全国各地から集められた産地･品種にこだわったフレッシュないちごを使った新作1種を含む全11種類以上のタルトが勢揃いします。今回は開催に先がけたメディア内覧会で、ひと足早く体験したときめきいっぱいの味わいをレポートします。

今年の新作!イチゴミルクのタルト

全11種のタルトの中から、まず味わったのは新作｢イチゴミルクのタルト｣。ほんのり甘いタルト生地に、じっくり焼き上げたマドレーヌ、サクサクの薄焼きクレープ生地とナッツを重ねふんわり優しいイチゴミルクムースを合わせています。

ベリーソースとフレッシュないちごが彩りを添え、どこを食べても“イチゴミルク”を感じられる仕上がり。クリームで表現された繊細なリボンのデザインもとってもキュートで見た目にも心ときめきます。

甘みと酸味のバランスがよく、お祝いや贈り物にもぴったりのタルトです。

不動の人気を誇る!特選 静岡県産 “紅ほっぺ”のタルト



甘みと酸味のバランスがちょうどよく、ひと口ほおばるだけで幸せ気分になれる静岡生まれのいちご“紅ほっぺ”。その中でも大粒で形の整ったものだけを大切に選び、丁寧に仕上げた特選タルトです。

カスタードクリームにふんわり軽いスポンジ、なめらかなクリームを重ねたシンプルな味わいは、いちごのおいしさをぎゅっと引き立ててくれます。

20年以上愛され続けるロングセラーで、いちごを逆さまにちょこんと並べた愛らしい見た目もキル フェ ボンならでは。アクセントのココナッツが、食感と味わいにやさしい余韻を添えています。

日本東店舗では紅ほっぺ、日本西店舗では福岡県産あまおうで楽しませてくれます。

星型ホール!静岡県産“きらぴ香”のタルト



きらきらとした名前も愛らしい、静岡生まれのいちご“きらぴ香”をたっぷり使った華やかな星型ホールタルト。ひと口で広がるイチゴのフレッシュで上品な香りがとっても印象的です。

サワークリームを加えたコクのあるカスタードに自家製いちごジャムを忍ばせ、仕上げには大粒の“きらぴ香”をぜいたくにトッピング。たっぷりのいちごとクリームが織りなす味わいは思わずまた食べたくなるおいしさです。

2018年の登場以来、特別な日を彩るタルトとして愛され続けているのも納得の1台です。

問い合わせ多数！特選 白イチゴ “初恋の香り”のタルト

名前のとおり、ひと目で恋に落ちてしまいそうな白イチゴ“初恋の香り”。種がほんのり赤く色づいたら1番おいしい食べ頃のサインです。

お客様の熱量がとにかく高く｢タルトはいつから買えますか?｣と、お店への問い合わせが後を絶たない特別感あふれる人気タルト。

大きくひと口頬張ると、やさしい甘みのババロアとバターの風味豊かなパイ生地、そしてジューシーな白イチゴが重なり合い口の中いっぱいに幸せなハーモニーが広がります。2009年の登場以来、特別な日に選ばれ続けている1台です。

どれも主役で、どれも1番。迷ってしまう幸せな4種



今回いただいた4種類のタルトは｢どれが一番好き?｣と、聞かれても正直決められないほどどれもが1番のおいしさ。

いちごそのものの甘みや香りはもちろん、クリームや生地とのバランスが本当に絶妙で、ひと口ごとに「おいしい…」と声がこぼれてしまいます。

いちごを主役にしながらもタルトとしての完成度がとても高く、最後まで心地よく楽しめるのがキル フェ ボンならでは。選べない、でもそれがいちばん幸せ。そんな気持ちにさせてくれる4種でした。

タルト時間をもっと幸せにする、いちご香るオリジナルティー





ペアリングには｢タルトに合うお茶｣をテーマに開発されたキル フェ ボンのオリジナルブレンドティーを。中でもおすすめなのが、No.23 Strawberry tea ～福岡県産あまおうのブレンド～ です。

フルーティーな香りと、甘み･渋みのバランスが良い国産紅茶“べにふうぎ”をベースに、フリーズドライのいちごと甘い香りがふわっと広がる“あまおう”をブレンド。

さらにジャスミンとローズの華やかな香りが重なり、ひと口飲むたびにいちごの甘酸っぱさと3種のリーフのやさしい余韻が広がります。タルトのおいしさをそっと引き立ててくれる、幸せな1杯です。

ぜひ店舗で味わいたい!静岡県産 “桃薫(とうくん)” のタルト



今回は残念ながら試食はかなわなかったものの、ひときわ気になったのが｢静岡県産 “桃薫(とうくん)” のタルト｣。その名のとおり、まるで桃のように甘くやさしい香りが特徴の“桃薫”は、みずみずしい果肉と上品な甘みが魅力だそう。

ひと口頬張るとふわっと広がる桃のような香りは、これまでのいちごのイメージをくつがえすほど。いちごの個性を引き立てるため、カスタードクリームにはたっぷりのクリームを合わせ軽やかな口当たりに仕上げています。

バターをたっぷり使ったパイ生地との相性も抜群。2013年の登場以来、根強いファンを持つ1台で希少ないちごのため今回は展示のみ。これはもう、ぜひ店舗で味わいたい!そんなおもいがふくらむタルトです。

いちごにときめく、あっという間の1週間



今回クローズアップしたタルトを含め全11種類ものいちごタルトが、1週間限定でキル フェ ボン全12店舗に勢揃い。短い期間だからこそ、出会えたときの嬉しさもひとしおです。

産地や品種ごとに異なるいちごの魅力をタルトで楽しめる特別な1週間。お気に入りを探すもよし、気になる1台にときめくもよし。いちごづくしの幸せな時間を、ぜひキル フェ ボンで楽しんでみてくださいね。

2026 VERY STRAWBERRY 開催概要

【開催期間】2026年1月13日(火)～1月19日(月)

【提供タルト】｢新作｣イチゴミルクのタルト、輪花型 福岡うるう農園産 “あまおう”のフリルクリームのタルト、特選 白イチゴ “初恋の香り”のタルト、静岡県産 “桃薫(とうくん)” のタルト、特選 静岡県産 “紅ほっぺ”のタルト、特選 福岡県産 “あまおう”のタルト、静岡県産“きらぴ香”のタルト、イチゴとアーモンドババロアのタルト ～ホワイトチョコレート風味～、宮城県山元町 山元いちご農園の“にこにこベリー”とピスタチオカスタードのタルト、イチゴとテリーヌショコラのタルト、抹茶とイチゴのタルト、イチゴのタルト

【開催店舗】キル フェ ボン全12店舗(グランメゾン銀座/青山/東京スカイツリータウン・ソラマチ店/東京ドームシティ店/横浜/静岡/浜松/名古屋栄/京都/グランフロント大阪店/仙台/福岡)※店舗により販売商品は異なります。