俳優の中村倫也（39）が14日、都内でTBS主演ドラマ「DREAM STGAE」（16日スタート、金曜後10・00）の制作会見に出席した。

かつて問題を起こし追放されたプロデューサー役で、K―POP業界を舞台に落ちこぼれのボーイズグループ「NAZE」を夢の実現に向けて導いていく。NAZEは昨年6月に実際に結成された7人組で、ドラマ主題歌「BABYBOO」を披露した。中村は「（漫画）『SLAM DUNK』を読むといつも泣いちゃうのと同じ現象がNAZEに起こりつつある」とコメント。「NAZEが頑張ってキラキラする姿を見ると涙腺が刺激される」と“育て親”としてNAZEの成長に感激している様子だった。

マネジャー役の池田エライザ（29）も「彼らのプロフェッショナルなすてきな姿を見て私も涙ちょちょぎれ系でした」としみじみ。借金5億円を抱える事務所社長役のハ・ヨンス（35）は「本当に素晴らしいステージだったので、借金返済できそうな気がしました」とユーモア交じりにNAZEをたたえた。

劇中でNAZEのライバルとなり、岩瀬洋志（22）らが演じる5人組「TORINNER」も劇中歌「Top Tier」を披露して会場を沸かせた。