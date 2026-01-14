楽天は１４日、前エンゼルスのホセ・ウレーニャ投手と契約合意に達したことを発表した。背番号は「２２」に決まった。

メジャー通算４４勝をマークした３４歳の右腕は、球団を通じ「日本でイーグルスの一員としてプレーする機会にとても感謝しています。今シーズンが良いシーズンとなり、そしてファンの皆さんも一緒にみんなでプレーオフへ進めるように頑張りましょう！」とコメントした。

ドミニカ共和国出身のウレーニャは１５年にマーリンズでメジャーデビュー。先発の有望株として期待され、３年目の１７年には１４勝、翌年には９勝を挙げた。しかし、その後は伸び悩み、中継ぎを兼任。タイガース、ブルワーズ、ロッキーズ、ホワイトソックス、レンジャーズを渡り歩いた。

最速１５８キロ右腕は、２月にメッツとマイナー契約を結び、４月２７日にメジャー昇格したが、１登板３回５失点の乱調でわずか２日後にメジャー４０人枠から外されて事実上の戦力外扱いとなった。５月５日にブルージェイズと合意し、２先発を含む６登板、１２回１／３を投げて防御率３・６５を残したが、同３１日にメジャー枠から外され、２度目の戦力外となった。

その後、ドジャースに移ったが６月３日、５日のメッツ戦に救援で登板。計３回を投げて防御率３・００だった。直後にＤＦＡとなり、ツインズ、エンゼルスと渡り歩いてシーズンを終えていた。