フリーアナウンサー中村仁美（46）が、13日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。夫で、さまぁ〜ず大竹一樹の弁当作りについて明かした。

「パパはお弁当を作ってくれる？」の質問に、藤本美貴（40）は「パパも作ってくれる。1日おきとかじゃないけど、『もう疲れちゃったな』とかって言ったら親子丼作ってくれたりとか」と明かした。土曜日は長男しか学校がないため「仕事がなかったら9時まで寝られる」とし、夫で品川庄司の庄司智春が「じゃあ、俺、土曜日いいよ」とたまにやってくれると説明した。

中村は「大竹さんは？」と聞かれると「1回もないっす！」と答え「今度、私が海外ロケに行くことになって。その時に、長男は自分で買えるんだけど。次男がちょうど社会科見学でお弁当が必要なの。その日、ちょうど入ってて」と明かした。その表情に横澤夏子（35）が「うれしそう！」と言うと、中村が笑った。

そして「ママ友から『大丈夫！？ お弁当作ろうか？』って言われたの。『大丈夫です！ 大竹に貴重な経験をさせてあげてください』」と話すと、横澤は「ハハハハ…断ってる」と、大笑い。藤本も「すごーい」と手をたたいた。

中村は「この前、私が本当に簡単に試合前に作ったやつを見て、『これならすぐできるよ』って言ったら『ちょっと勉強させて』みたいな」と明かした。すると「えーすごい！ 前のめり！」「えらーい」の声が上がり、中村は「一応、作る気満々。どうなったか、今度、結果報告させていただきます」と話した。

そして「初めて！ 初めて子どものために。やっぱ1回作ったか、作んなかったかってスゴい大事じゃない？ 1回作っておけば『できるじゃん』って言えるでしょ。いい機会だと思いまして」と打ち明けた。すると「うわ〜楽しみだ」「すご〜い！良いね！」の声が上がり、「すごいでしょ？ ちょっと楽しみだよね〜」と笑顔で話した。