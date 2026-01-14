南海キャンディーズ山里亮太が14日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。1日に81歳で亡くなったフリーアナウンサーの久米宏さんとラジオで共演するチャンスがあったことを明らかにした。

山里は番組の追悼特集の中で「僕は1度、ラジオで久米さんとお話しできるかも、というタイミングがあった」と切り出した。ただ、そのチャンスは失った。「あるかもしれないというだけで緊張しまくって。自分みたいな薄っぺらい人間はこういう方には見透かされて、『お前、だめだよ』と言われるのが怖くて。ちょっと『無理かもしれません』って流れちゃった」と経緯を話した。

久米さんと自身の現在を比較しながら、「テレビに出て何か情報を届けるうえでは覚悟を持って、自分の意見を言う。これを言うと、こうやって思われるんじゃないか、だから良さげなことを言おうといい話だけつらつら言って。それで情報を届けたと満足してしまうようなことをやっちゃいけないんだなと、久米さんのラジオを聞いてて思っていて。自分はまだそれを到底できない。一度、お話をうかがいたかったなと思っています。残念」と語っていた。