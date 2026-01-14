ママたちがもっとも読んだ「ライター記事」トップ8！1位は義実家帰省【2025年12月ランキング】

写真拡大 (全13枚)



ママスタセレクトでは反響の大きかった記事をランキング形式で月に1回ご紹介します。

編集部が選ぶ、2025年12月ママスタセレクト人気ライター記事ベスト8は？

■ランキング

第8位　＜成人済み＞娘のお弁当作りを断ったら、同期の子のママに作ってもらうようになった！？信じられない！

文・藤まゆ花　編集・ここのえ　イラスト・よし田

第7位　＜嫌なんだけど！＞入院中の夫に元妻が「お見舞いに行きたい」。相談されたけどなぜ来る必要があるの？

文・鈴木麻子　編集・みやび　イラスト・猫田カヨ

第6位　＜食い尽くし系旦那＞家族への土産として買ってきてくれたはずなのに！なんで私の分まで食べちゃうの？

文・佐藤さとな　編集・あいぼん　イラスト・Ponko

第5位　＜土産の催促？＞子どもの友達にお土産を渡したら「弟が泣いている」と連絡が…家族用にも渡したのに

文・こもも　編集・みやび　イラスト・猫田カヨ

第4位　＜40代半ば＞若いときはわからなかったけれど今なら全肯定。45歳を過ぎてから初めてわかったこと

文・AKI　編集・有村実歩　イラスト・猫田カヨ

第3位　＜がめつい弟嫁＞家購入の援助金は「同じ額を出さないと孫と会わせない」！？実家の経済格差でトラブル

文・motte　編集・いけがみもえ　イラスト・Ponko

第2位　＜職場の独自ルール＞いつのまにか誰かが作った決まり。すごく迷惑ですけど、必要ですか？

文・櫻宮ヨウ　編集・荻野実紀子　イラスト・猫田カヨ

第1位　＜義兄嫁から断られたし＞義実家に帰省したくないのでもう疎遠でいい？行きたくないのに旦那が…

文・岡さきの　編集・あいぼん　イラスト・めい

■編集部ピックアップ

【三ツ矢青空たすき】親子で夢中になっちゃう「ひょうたんランプ作り」をオンラインで体験！前編

取材、文、作画・猫田カヨ　編集・編集部

＜エアコン上手になる！＞冬場の適切な設定温度は？なぜ電気代は冷房より暖房の方が高いの？ 第1回

取材・文　川崎さちえ　編集・ここのえ　イラスト・よし田

【江東区・大久保朋果区長】第1回　哺乳瓶の煮沸で1日が終わる―ワンオペ育児が子育て支援の原点―

取材、文・長瀬由利子　編集・いけがみもえ　撮影・編集部

ママスタセレクトはこれからも「いつでも、どこでも、ママに寄り添う情報を」を使命として、皆様に楽しんでいただける記事を提供してまいります。

引き続き、ママスタセレクトをお楽しみください。

文・編集部