ローラ、超高級スポーツカーとのスタイリッシュな姿を公開

モデルでタレントのローラさんが自身のインスタグラムを更新し、超高級スポーツカーとの2ショットを公開しました。

この投稿は多くの注目を集め、ファンの間でも話題となっています。どのようなクルマが登場したのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ 「ローラ」×「高級スポーツカー」の姿を画像で見る！

2025年11月30日の投稿では、ローラさんが自然体の笑顔で車両の横に立つ姿が収められており、自然あふれるロケーションと相まって、彼女らしいエレガントな空気が漂っています。

今回の投稿で登場したのは、イギリスの高級車メーカー・アストンマーティンのスポーツカー「ヴァンキッシュ」です。

ヴァンキッシュは、ブランドを象徴するフラッグシップモデルで、初代は2002年に登場。その後、2012年には2代目、2024年9月には3代目が発表され、スタイリングやパフォーマンスを磨きながら進化を続けてきました。

現行モデルは5.2リッターV型12気筒ツインターボを搭載し、最高出力835PS、最大トルク1000Nmを発揮。0-100km／h加速は3.3秒、最高速度は345km／hに達するなど、アストンマーティンの中でも特に高性能な一台として位置づけられています。

ボディサイズは全長4850mm×全幅1980mm×全高1290mm、ホイールベース2885mm。低く構えたプロポーションが特徴で、外観は流れるようなシルエットと力強さを両立したデザインが印象的です。フロントからリアへと続くラインが美しく、アストンマーティンらしいエレガンスが際立ちます。

内装には上質なレザーやカーボン素材が用いられ、中央には10.25インチのディスプレイを配置。素材の質感を生かしながら最新装備がすっきりとまとめられています。

価格については公表されていないものの、年間生産台数は1000台以下に抑えられ、希少性の高いモデルとしても知られています。

ローラさんは投稿の中で、「月に1週間だけオープンするこだわりのコーヒー屋さんが長野にある事を知って、とっても行きたくて、せっかく行くのならばアストンマーチンをお借りして4時間のドライブを楽しんで行きたいとおもって想いを叶えたよ」（原文ママ）とコメント。

今回の投稿に登場したヴァンキッシュも、洗練されたシルバーのボディカラーが印象的で、彼女のファッションや世界観と自然に調和していました。

投稿を見たユーザーからは、「似合いすぎる」「カッコいい」「最高に決まってるさすが」といった声が寄せられ、ヴァンキッシュと並ぶ姿が大きな反響を呼んでいます。