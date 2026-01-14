■早期天候情報とは

早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。

気象庁は13 日、早期天候情報を発表しました。

■北海道地方は

低温と大雪に関する早期天候情報（北海道地方）

令和８年１月１３日１４時３０分

札幌管区気象台 発表

北海道地方 １月２１日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．６℃以下

北海道日本海側 １月２１日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 １４４％以上

北海道地方の気温は、向こう１週間程度は平年並の日が多いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低く、２１日頃からはかなり低くなる可能性があります。また、２１日頃からは北海道日本海側を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

稚内 ２２センチ

旭川 １８センチ

羽幌 ２５センチ

留萌 ２６センチ

札幌 ２３センチ

岩見沢 ２７センチ

小樽 ２４センチ

倶知安 ３７センチ

寿都 ２４センチ

江差 １３センチ

■東北地方は

低温と大雪に関する早期天候情報（東北地方）

令和８年１月１３日１４時３０分

仙台管区気象台 発表

東北地方 １月２０日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．０℃以下

東北日本海側 １月２０日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 １５７％以上

東北地方の気温は、向こう６日間程度は寒気の影響を受けにくいため平年並か高い日が多いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、２０日頃からはかなり低くなる可能性があります。また、２０日頃からは東北日本海側を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留

意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

五所川原 ３０センチ

青森 ３１センチ

弘前 ３５センチ

酸ケ湯 ７３センチ

鷹巣 ２９センチ

秋田 １７センチ

横手 ４４センチ

矢島 ３８センチ

酒田 １５センチ

新庄 ３８センチ

山形 １６センチ

米沢 ４２センチ

若松 １８センチ

只見 ６２センチ

むつ ２１センチ

十和田 ２０センチ

盛岡 １０センチ

湯田 ５１センチ

北上 １９センチ

川渡 ２３センチ

古川 １３センチ

新川 ２２センチ

■関東甲信地方は

低温と大雪に関する早期天候情報（関東甲信地方）

令和８年１月１３日１４時３０分

気象庁 発表

関東甲信地方 １月２１日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －１．９℃以下

長野県北部・群馬県北部 １月２１日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 １７３％以上

関東甲信地方の気温は、向こう１週間程度は寒気の影響を受けにくいため高いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、２１日頃からはかなり低くなる可能性があります。また、２１日頃からは長野県北部・群馬県北部を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。

農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

藤原 ５４センチ

みなかみ ４７センチ

草津 ２９センチ

野沢温泉 ５９センチ

信濃町 ３８センチ

飯山 ４９センチ

小谷 ４７センチ

白馬 ３６センチ

長野 １０センチ

大町 ２８センチ

■北陸地方は

低温と大雪に関する早期天候情報（北陸地方）

令和８年１月１３日１４時３０分

新潟地方気象台 発表

北陸地方 １月２０日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．０℃以下

北陸地方 １月２０日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２１２％以上

北陸地方の気温は、向こう６日間程度は寒気の影響を受けにくいため高い日が多く、かなり高い日もありますが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、２０日頃からはかなり低くなる可能性があります。気温の変動が大きい見込みです。また、２０日頃からは降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

相川 ５センチ

新潟 １２センチ

津川 ４３センチ

長岡 ３４センチ

守門 ６４センチ

高田 ３０センチ

関山 ６１センチ

津南 ６９センチ

伏木 １９センチ

富山 １９センチ

砺波 ２９センチ

猪谷 ４３センチ

輪島 １０センチ

七尾 １４センチ

金沢 １２センチ

白山河内 ３７センチ

福井 １５センチ

九頭竜 ４６センチ

敦賀 ９センチ

小浜 １２センチ

■東海地方は

低温と大雪に関する早期天候情報（東海地方）

令和８年１月１３日１４時３０分

名古屋地方気象台 発表

東海地方 １月２１日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －１．８℃以下

岐阜県山間部 １月２１日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 １９３％以上

東海地方の気温は、向こう１週間程度は寒気の影響を受けにくいため平年並か高いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、２１日頃からはかなり低くなる可能性があります。また、２１日頃からは岐阜県山間部を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

白川 ５７センチ

高山 １８センチ

長滝 ３８センチ

■近畿地方は

低温と大雪に関する早期天候情報（近畿地方）

令和８年１月１３日１４時３０分

大阪管区気象台 発表

近畿地方 １月２０日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －１．９℃以下

近畿日本海側 １月２０日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２５２％以上

近畿地方の気温は、向こう６日間程度は寒気の影響を受けにくいため高い日が多いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、２０日頃からはかなり低くなる可能性があります。また、２０日頃からは近畿日本海側で降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

柳ケ瀬 ３２センチ

今津 １８センチ

彦根 ７センチ

峰山 １７センチ

舞鶴 １０センチ

香住 １５センチ

豊岡 １５センチ

和田山 １１センチ

■中国地方は

低温と大雪に関する早期天候情報（中国地方）

令和８年１月１３日１４時３０分

広島地方気象台 発表

中国地方 １月２０日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．１℃以下

山陰 １月２０日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２５３％以上

中国地方の気温は、向こう６日間程度は寒気の影響を受けにくいため高い日が多いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、２０日頃からはかなり低くなる可能性があります。また、２０日頃からは山陰を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

西郷 ７センチ

松江 ５センチ

横田 ２７センチ

赤名 ３２センチ

瑞穂 ２０センチ

弥栄 １７センチ

境 ６センチ

米子 ８センチ

倉吉 ９センチ

鳥取 ９センチ

大山 ４７センチ

智頭 ２０センチ

上長田 ３４センチ

千屋 ２５センチ

津山 ４センチ

高野 ３７センチ

八幡 ３６センチ

大朝 ２３センチ

