2026年1月14日13時10分発表　気象庁発表

14日12時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    ミンダナオ島の東
中心位置    北緯8度10分 (8.2度)
東経131度55分 (131.9度)
進行方向、速さ    北北西 ゆっくり
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

15日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ミンダナオ島の東
予報円の中心    北緯10度00分 (10.0度)
東経129度05分 (129.1度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

16日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯11度20分 (11.3度)
東経127度40分 (127.7度)
進行方向、速さ    北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

17日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯13度10分 (13.2度)
東経125度30分 (125.5度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

18日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯15度10分 (15.2度)
東経124度55分 (124.9度)
進行方向、速さ    北北西 ゆっくり
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)

19日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯16度40分 (16.7度)
東経126度10分 (126.2度)
進行方向、速さ    北東 ゆっくり
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    440 km (240 NM)

