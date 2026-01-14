【気象情報】″台風のたまご″ はあすにも今年初の台風に発達か...このあとの勢力と進路を詳しく 全国の天気を地方ごとに 気象庁
熱帯低気圧 a
2026年1月14日13時10分発表 気象庁発表
14日12時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 ミンダナオ島の東
中心位置 北緯8度10分 (8.2度)
東経131度55分 (131.9度)
進行方向、速さ 北北西 ゆっくり
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
15日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ミンダナオ島の東
予報円の中心 北緯10度00分 (10.0度)
東経129度05分 (129.1度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
16日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯11度20分 (11.3度)
東経127度40分 (127.7度)
進行方向、速さ 北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
17日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯13度10分 (13.2度)
東経125度30分 (125.5度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
18日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度10分 (15.2度)
東経124度55分 (124.9度)
進行方向、速さ 北北西 ゆっくり
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
19日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度40分 (16.7度)
東経126度10分 (126.2度)
進行方向、速さ 北東 ゆっくり
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)
