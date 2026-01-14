4年ぶり復活『イーブイ東京ばな奈』1/14から期間限定発売！ ポケモン30周年を記念、ハート付きのレア柄に出会えるかも

ポケモン30周年でイーブイ復活！キャラメルマキアート味の“もふもふ”スイーツが1/14登場

『2026年1月14日から『イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味』が期間限定で販売されます。

ポケモン誕生30周年を記念し、約4年ぶりの復活となる本商品は、チョコ風味のスポンジにキャラメルマキアート味のバナナカスタードクリームを包んだ一品。

8個入1,512円で、絵柄はレアな“ハート付きイーブイ”を含めた全6種がラインナップされており、どの表情に出会えるかも見逃せない楽しみの一つです。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

（以下、プレスリリースより）

「イーブイ東京ばな奈」が4年ぶりに復活。ポケモン誕生30周年をいっしょにお祝い！

2026年1月14日(水)〜4月19日(日)頃までの期間中、販売決定！

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する｢東京ばな奈ワールド」は、スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」から、2026年1月14日(水)〜4月19日(日)頃までの期間中「イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味」を販売いたします。

ポケモンたちが東京ばな奈になった!?可愛いスイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」。

第1弾「ピカチュウ東京ばな奈」に続いて登場した「イーブイ東京ばな奈」が、ポケモン誕生30周年をお祝いするために、4年ぶりにかえってくる！

ぜひこの機会に「イーブイ東京ばな奈」をゲットしてくださいね。

もふもふしたイーブイが東京ばな奈になっちゃった？！キャラメルモフアート味

愛くるしいイーブイ模様で焼きあげた「イーブイ東京ばな奈」は、幸せいっぱいの“もふもふ”をテーマにした“キャラメルモフアート味”です。

もふもふしたイーブイみたいに柔らかなチョコ風味のスポンジケーキから、もふもふの泡が印象的なキャラメルマキアートをイメージした“キャラメルマキアート味のバナナカスタードクリーム”がとろーり♪幸せいっぱいのおいしさは、癒やしの効果バツグン!?

“おいしイーブイなブレイクタイム”を楽しんで！

ハート付きイーブイに会えたら、いいことあるかも！

スポンジケーキの模様は６種類。注目は、ごきげんなハート模様がついた“ハート付きイーブイ”です。

可愛すぎる表情にひと目でもうメロメロ。ときどきしか出現しないので、出会えたらいいことあるかも…！どの模様が出てくるかお楽しみに。

商品情報

【商品名】イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味

【価 格】8個入 1,512円(本体価格1,400円)

【期 間】2026年1月14日(水)〜2026年4月19日(日)頃まで

【販売店】東京ばな奈s（JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)、東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店、東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)、羽田空港 第一ターミナル PIER 4・HANEDA-YA 7番 ゲート店、PIER 7、羽田空港 第二ターミナル 東京食賓館 時計台1番前・SMILE TOKYO、EXPASA海老名(下り)、三芳パーキングエリア(下り)、デイリーヤマザキ バスタ新宿店

上記販売場所の他、羽田空港、成田空港、一部店舗やサービスエリア、催事でも取り扱いを予定しております。

最新情報はホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。

https://www.tokyobanana.jp/products/banana_pokemon.html

※表示の価格は参考小売価格です。

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

ポケモン東京ばな奈とは

https://tokyobanana.jp/products/banana_pokemon.html

「ポケモン東京ばな奈」は、ポケモンたちが東京ばな奈になった!?可愛い新シリーズ。コンセプトは、”ふわかわポケモンがいつでもいっしょ。

ワクワクおやつタイム”です。どうぞ、あなたの街にやってくる「ポケモン東京ばな奈」を見つけてあげて！東京ばな奈ワールドとは

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/

公式X/Twitter

https://x.com/tokyobanana1991

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕⽣した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。

バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を⽣み出しています。

『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、⽇本国内はもちろん海外からの旅⾏客にも“⽇本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※1 過去1年間で友⼈・同僚・家族からもらった｢東京のおみやげ｣ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2⽉5⽇-7⽇ )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日