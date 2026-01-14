¡Ö¾¾»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¡16ºÐÃíÌÜ¥¢¥Þ¤¬ÊÆ¥Ä¥¢¡¼½é½Ð¾ì
¡Ú¥ª¥Õ¼Ì¿¿¡Û¥¢¥í¥Ï¡ª¡¡¸Å¹¾ºÌ²Â¤ÈÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤¬¥Ï¥ï¥¤¤ÇÂÐÃÌ
¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¿äÁ¦¤Çº£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÄ¹ºê¡£13Æü¤ÎÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¾¾»³±Ñ¼ù¤é¤È¤È¤â¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤·¡¢¥³¡¼¥¹¤Î´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤¿¡£¡Ö12·î¤Ë¡Ê¾¾»³¤µ¤ó¤«¤é¡Ë¡Ø°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡Ù¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥Õ¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£ÂçÀèÇÚ¤«¤é¤Î½õ¸À¤ò¡¢ËÜÈÖ¤ÇÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£ºòÇ¯10·î¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢¥¢¥Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢5ÂÇ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÇÔÂà¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤âÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£º£¤Ï¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¡£º£Âç²ñ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¾¾»³¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£16ºÐ¤Î¿·À±¤¬¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£
