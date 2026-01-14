岩井明愛&千怜ツインズがお菓子を賭けた室内アプローチゲームに挑戦、激闘の末に勝ったのは千怜！
岩井明愛が自身のインスタグラムを英語で更新。「私の思い出の一部」と記すと、オーストラリアでのキャンプ中に撮影した写真や動画を投稿した。
【動画】姉妹で対決！ お菓子を賭けた室内アプローチゲーム
千怜をはじめキャンプに参加した4人で撮った写真や、南半球らしく半袖のポロシャツで気持ちよさそうにスイングするドライバーショットの動画。さらに千怜と短いアプローチショットで「まるばつゲーム」を楽しむ姿も。9つのマスにボールを止め、縦横斜めに3つ並べた方の勝ち。すでに2つのリーチを掛けていた千怜は狙い通り真ん中にボールを止めると「はい、お菓子ゲット〜」と嬉しそう。一方、明愛は悔しそうな素振りを見せ、簡単なゲームでも楽しく真剣に取り組んでいる2人の姿が写されていた。またデパートのような店内では、千怜が「パルクールします」と小声で言うと、短い助走からチョンとジャンプして右足をそっと柱につけてみせた。すると明愛とハイタッチをして大喜び。最後は4人がテレビゲームに集中している写真が公開された。投稿を見たファンは「幸せな笑顔をありがとうございます」「ファンにはたまらない写真や動画ばかり」「お菓子をかけた室内アプローチ対決とか楽しそう！」「今年もめいっぱい応援します」など、たくさんのコメントが寄せられていた。
