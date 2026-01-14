触った瞬間ゾッとする…「岩化かかと」になる前にやるべき冬の角質・保湿対策
「靴下がかかとに引っかかって地味に痛い」「触るとザラッとして、自分でもちょっと引く…」そんな“かかとの異変”が出やすいのが、乾燥と冷えがピークを迎える1月だ。夏に溜まった角質に、冬の乾燥が重なり、かかとは一気に硬化ゾーンへ突入する。しかも、見えにくいパーツだからこそ後回しにされやすく、気づいた頃にはひび割れ・痛み・引っかかりの三重苦に。今回は、冬の“詰みかかと”を立て直すための、実践的なかかとケアアイテムを紹介する。
【写真】削りすぎないのに変わる…お風呂で使えて“即つるん”を実感できるかかとケア
■かかとプリンセス かかとやすり（ハードタイプ）
ガラス製のかかとやすりで、硬くなった角質をなめらかに整える角質ケアアイテム。ハードタイプは、ガサつきが目立つかかともしっかり削れる一方、刃物のように削りすぎる心配が少ないのが特徴だ。お風呂で使える設計のため、皮膚がやわらかくなった状態でケアでき、負担を抑えながら表面を均一に整えられる。使用後は水洗いで清潔を保て、丸洗いOKなのも衛生的。まずは不要な角質をオフし、その後の保湿ケアの浸透を高める“土台づくり”として取り入れたい一品だ。
●おすすめポイント
・お風呂で使えて角質が削りやすい
・ガラス製で削りすぎにくい
・水洗いできて衛生的
■Dr. Scholl ドクター・ショール かかと用保湿クリーム
かかと専用に設計された高保湿クリームで、乾燥やひび割れが気になる肌を集中的にケア。こっくりとしたテクスチャーながらベタつきにくく、塗った直後からしっとり感が続くのが特徴だ。角質ケア後の仕上げや、毎日の入浴後の習慣ケアに取り入れることで、硬くなりがちなかかとを柔らかく保ちやすくなる。無香料タイプで、性別やシーンを選ばず使いやすいのも魅力。削ったあとに“放置しない”ための、基本の保湿として欠かせない。
●おすすめポイント
・かかと特化の高保湿処方
・ベタつきにくく続けやすい
・毎日の習慣ケアに向く
■Baby Foot ベビーフット イージーパック 60分タイプ
履いて待つだけで古い角質をまとめてオフできる、集中型の角質ケアアイテム。ジェルが角質層に浸透し、数日後から自然に皮むけが進む仕組みで、セルフケアでは難しい蓄積角質にもアプローチできる。即効性よりも“一度リセットしたい人”向けで、イベント前や季節の切り替え時に取り入れたい。使用後はしっかり保湿することで、なめらかな状態をキープしやすくなる。定期的に使いすぎず、スペシャルケアとして取り入れるのがコツ。
●おすすめポイント
・履くだけの簡単集中ケア
・セルフでは落としにくい角質に対応
・定期リセットに最適
■ニチバン ケアリーヴ 扇型サイズ（かかと用）
かかとの形にフィットする扇型設計の絆創膏で、ひび割れや靴擦れの保護に特化したアイテム。動いてもズレにくく、歩行時の摩擦から患部を守ってくれる。通気性がありムレにくいため、長時間貼っていても快適。ケア途中の敏感なかかとや、応急処置としてバッグに常備しておくと安心だ。“治す”というより、“悪化させない”ための守りのケアとして役立つ。
●おすすめポイント
・かかとにフィットする形状
・ズレにくく歩きやすい
・持ち歩きやすい応急ケア
■小林製薬 かかとちゃん（就寝用集中ケア）
履いて寝るだけでかかとを集中保湿できる、就寝中ケア用アイテム。内側の保湿シートがうるおいを閉じ込め、寝ている間に角質化したかかとをやわらかく整えてくれる。クリームを塗ってから使用すると、より高い保湿効果を実感しやすい。洗って繰り返し使えるため、コスパ面でも優秀。日中のケアが難しい人でも、睡眠時間を活用してケアできるのが魅力だ。
●おすすめポイント
・履くだけの簡単集中ケア
・就寝中にしっとりケアできる
・繰り返し使えて経済的
かかとのガサガサは、特に乾燥と冷えが重なる季節に何もしないと角質が硬くなり、「岩みたいなかかと」やひび割れ、痛みへ進行しやすい時期だ。靴下に引っかかる違和感を覚えた今こそ、かかとケアを始めどきだ。
■かかとプリンセス かかとやすり（ハードタイプ）
ガラス製のかかとやすりで、硬くなった角質をなめらかに整える角質ケアアイテム。ハードタイプは、ガサつきが目立つかかともしっかり削れる一方、刃物のように削りすぎる心配が少ないのが特徴だ。お風呂で使える設計のため、皮膚がやわらかくなった状態でケアでき、負担を抑えながら表面を均一に整えられる。使用後は水洗いで清潔を保て、丸洗いOKなのも衛生的。まずは不要な角質をオフし、その後の保湿ケアの浸透を高める“土台づくり”として取り入れたい一品だ。
●おすすめポイント
・お風呂で使えて角質が削りやすい
・ガラス製で削りすぎにくい
・水洗いできて衛生的
■Dr. Scholl ドクター・ショール かかと用保湿クリーム
かかと専用に設計された高保湿クリームで、乾燥やひび割れが気になる肌を集中的にケア。こっくりとしたテクスチャーながらベタつきにくく、塗った直後からしっとり感が続くのが特徴だ。角質ケア後の仕上げや、毎日の入浴後の習慣ケアに取り入れることで、硬くなりがちなかかとを柔らかく保ちやすくなる。無香料タイプで、性別やシーンを選ばず使いやすいのも魅力。削ったあとに“放置しない”ための、基本の保湿として欠かせない。
●おすすめポイント
・かかと特化の高保湿処方
・ベタつきにくく続けやすい
・毎日の習慣ケアに向く
■Baby Foot ベビーフット イージーパック 60分タイプ
履いて待つだけで古い角質をまとめてオフできる、集中型の角質ケアアイテム。ジェルが角質層に浸透し、数日後から自然に皮むけが進む仕組みで、セルフケアでは難しい蓄積角質にもアプローチできる。即効性よりも“一度リセットしたい人”向けで、イベント前や季節の切り替え時に取り入れたい。使用後はしっかり保湿することで、なめらかな状態をキープしやすくなる。定期的に使いすぎず、スペシャルケアとして取り入れるのがコツ。
●おすすめポイント
・履くだけの簡単集中ケア
・セルフでは落としにくい角質に対応
・定期リセットに最適
■ニチバン ケアリーヴ 扇型サイズ（かかと用）
かかとの形にフィットする扇型設計の絆創膏で、ひび割れや靴擦れの保護に特化したアイテム。動いてもズレにくく、歩行時の摩擦から患部を守ってくれる。通気性がありムレにくいため、長時間貼っていても快適。ケア途中の敏感なかかとや、応急処置としてバッグに常備しておくと安心だ。“治す”というより、“悪化させない”ための守りのケアとして役立つ。
●おすすめポイント
・かかとにフィットする形状
・ズレにくく歩きやすい
・持ち歩きやすい応急ケア
■小林製薬 かかとちゃん（就寝用集中ケア）
履いて寝るだけでかかとを集中保湿できる、就寝中ケア用アイテム。内側の保湿シートがうるおいを閉じ込め、寝ている間に角質化したかかとをやわらかく整えてくれる。クリームを塗ってから使用すると、より高い保湿効果を実感しやすい。洗って繰り返し使えるため、コスパ面でも優秀。日中のケアが難しい人でも、睡眠時間を活用してケアできるのが魅力だ。
●おすすめポイント
・履くだけの簡単集中ケア
・就寝中にしっとりケアできる
・繰り返し使えて経済的
かかとのガサガサは、特に乾燥と冷えが重なる季節に何もしないと角質が硬くなり、「岩みたいなかかと」やひび割れ、痛みへ進行しやすい時期だ。靴下に引っかかる違和感を覚えた今こそ、かかとケアを始めどきだ。