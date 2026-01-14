日韓首脳会談での高市早苗総理による「ドラム外交」が話題になっている。

【映像】ドラムセッションを楽しむ両首脳（実際の様子）

高市総理と李在明大統領は、世界的にヒットしたアニメ映画「KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ」の劇中歌「Golden」と、BTSの「Dynamite」を一緒に演奏、日韓双方がそれぞれ、SNS上で“縦動画”を投稿した。

APECの時に李大統領が「ドラムを叩くのが夢」と話したことがきっかけで実現したという今回のセッション。高市総理がサプライズで準備をしたそうで、李大統領は「総理のおかげで、音楽を通して本音を分かち合う特別な時間を過ごすことができました」とコメントしている。

この映像を見た経済愛好家でコラムニストの肉乃小路ニクヨ氏は「2人のお揃いジャージがすごく気になる」と、まずは衣装に注目。その上で「自分の得意なことと、李大統領がやりたいと言っていることをちょうど叶えるというか、粋な計らいだと思う」と評価した。

報道によると、高市総理はサプライズで大統領をホテルで出迎えたり、夫人を称賛したりするなど、韓国側への気配りや配慮を見せたという。背景には日中関係の冷え込みなど、国際情勢の変化がある。

「米中の対立がある中で、日韓というのはその間で翻弄されるような立場になっているので、お互い協力しなければいけないという要素が強くなってきたので、協力するのはいいことだと思う」（ニクヨ氏）

高市総理からは「日米」だけでなく「日米韓」という言葉も聞かれた。今回選曲された「Golden」と「Dynamite」はアメリカでもヒットしている曲であり、そこには中国を見据えた日米韓の結束をアピールする狙いもあったのかもしれない。

これに対しニクヨ氏は「アメリカでも流行っているK-POPを使うことで、世界的にもアメリカにも、『日韓うまくやってるよ』というアピールもあったのではないか。仲良くしないとこれからやっていけないと思うので、ここで雪解けというか、仲良くしておくのは悪いことだとは思わない」と自身の考えを述べた。

（『わたしとニュース』より）