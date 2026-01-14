『ハンター×ハンター』作者、食べたチョコ話題 きのこの山？たけのこの里？写真アップでネット衝撃
人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が14日、自身のXを更新し、第414話の原稿が完成したことを報告した。あわせて投稿した写真では、チョコの箱が写っておりネット上で話題になっている。
【写真】きのこ派は涙…冨樫先生が食べたチョコ『たけのこの里』
定期的に現行の執筆状況を伝えている冨樫氏は、『たけのこの里』の箱に「No414原稿完成」と書いて報告した。
また、冨樫氏は『きのこの山』ではなく『たけのこの里』の箱をアップしたことで、ネット上では「冨樫先生はたけのこ派」「たけのこの里がバカ売れる 私が買う」「冨樫先生はたけのこ派…もうそれだけで満足です」などと、たけのこ派の告白に驚いている。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
