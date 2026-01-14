フィギュアスケーターでモデルの本田紗来（18）が、姉で俳優の本田望結（21）と初詣に行ったことを報告。仲むつまじいプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】10kg減が話題となった姉・望結との姉妹ショット（複数カット）

これまでにもInstagramで、振り袖姿で撮影した望結との姉妹ショットや、プロフィギュアスケーターでタレントの姉・真凜を含めた3ショットなど、姉妹のほほえましい姿を公開してきた紗来。望結が21歳の誕生日を迎えた際には、一緒に東京ディズニーリゾートへ行った時の写真をアップし、「さむい〜って言ってたら、みゆがシャツ貸してくれた」と望結の優しさが伝わるエピソードを明かしていた。 望結も自身のInstagramで誕生日を迎えた喜びとともに、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と体の変化について明かし、話題になっていた。

姉・本田望結と初詣へ「美人姉妹でステキ」

2026年1月12日にInstagramを更新した紗来は、「お正月のみゆさん。1日の早朝から生放送を終えて、そこから急いで来てくれて一緒に初詣できました。一緒にリングも買いました。私はジャケットにポケットがあると色々詰め込んでしまうので、ふくらんでいますがお気になさらず」と報告。紗来をおんぶしている望結の姿や、手をついではしゃいでいる様子など、元日に仲良く初詣へ行った際の姉妹プライベートショットを披露した。

この投稿にファンからは、「ほんとに美人姉妹でステキ」 「顔そっくりになってきた気がする〜」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）