ÉÙ»ÎÄÌ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤·¥°¥ê¡¼¥óÅ´¤Î²ÁÃÍÎ®ÄÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº»ö¶È¤ò³«»Ï
ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï1·î14Æü¡¢Å´¹Ý¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥ê¡¼¥óÅ´¤Î²ÁÃÍÎ®ÄÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº»ö¶È¤ò2025Ç¯12·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥óÅ´¤È¤Ï¡¢À½Â¤»þ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤ò½¾Íè¤ÎÅ´¤è¤ê¤âºï¸º¤·¤¿Å´¤ò»Ø¤¹¡£
¤³¤ÎÄ´ºº»ö¶È¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ»º¶È´Ø·¸Ä´ººÅù»ö¶È¡×¤Î¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó´Ö¤Ç¤Î¹Ýºà¤ÈÉ³ÉÕ¤¤¤¿¥°¥ê¡¼¥óÅ´¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤Ë·¸¤ëÄ´ºº»ö¶È¡×¤Ë2025Ç¯11·î¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¶áÇ¯ÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ê¡¼¥óÅ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌºï¸ºÁÇºà¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥óµ»½Ñ¤ä¥Ç¡¼¥¿Î®ÄÌ´ðÈ×¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥°¥ê¡¼¥óÅ´¤¬»ý¤Ä´Ä¶²ÁÃÍ¤Î¿¿ÀµÀ¤È¼è°ú¤ÎÈëÆ¿À¤òÃ´ÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò°ÂÁ´¤ËÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¡£2025Ç¯12·î¤«¤é2026Ç¯2·î¤Þ¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¡û»ö¶È¤ÎÇØ·Ê
Å´¹Ý¤ÏÀ½Â¤¶È¤ä·úÀß¶È¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤¯¤Î¶È³¦¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë´ðËÜºàÎÁ¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Å´¹Ý¶È³¦¤Ç¤ÏÆó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶È³¦ÃÄÂÎ¤¬Äê¤á¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ËÂ§¤ê¡¢GX¥Þ¥¹¥Ð¥é¥ó¥¹Êý¼°¤äGX¥¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥óÊý¼°¤Ë¤è¤ê¥°¥ê¡¼¥óÅ´¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î²¼Î®¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶²ÁÃÍ¤ÎÎ®ÄÌ¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥óµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿²ÁÃÍ¾ÚÌÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ê¤É¤Ç¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥Ç¡¼¥¿¥¹¥Ú¡¼¥¹Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤ä¥È¥é¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤òÍ¤¹¤ë¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼ÂÀÓ¤äÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ´¹Ý¶È³¦¤ª¤è¤Ó¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î²¼Î®¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿Î®ÄÌ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡ûÄ´ºº»ö¶È¤Î³µÍ×
º£²ó¤ÎÄ´ºº»ö¶È¤Ï¡¢Å´¹Ý¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥°¥ê¡¼¥óÅ´¤ÎÀ½Â¤¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤¹¤ëºï¸º¾Ú½ñ¤Ê¤É¤Î´Ä¶²ÁÃÍ¤¬¡¢Ê£À½¤äÔÌÂ»¤Ë¤è¤ê²ÁÃÍ¤¬Áý¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¾åÎ®¤«¤é¾¦¼Ò¤ä¼ûÍ×²È¤Ê¤É¤Î²¼Î®¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÎ®ÄÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î¸¡Æ¤¤È¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¡¢¸½ºß¤Î¾¦´·½¬¤ä³Æ»ö¶È¼Ô¤Î¶ÈÌ³¾å¤Î²ÝÂê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¶È¼ï¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Î¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊÝ¤·GX¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖUvance¡×¤Î¥ª¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¡ÖSustainability Value Accelerator¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡£
¥Ç¡¼¥¿Î®ÄÌ´ðÈ×¤Î´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢³ÆÅ´¹Ý¥á¡¼¥«¡¼¤Î¶¨ÎÏ¤Î¸µ¡¢Âè»°¼ÔÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ºï¸º¾Ú½ñ¤òÎ®ÄÌ¤µ¤»¡¢´Ä¶²ÁÃÍ¤Î°ì°ÕÀ¤ÎÃ´ÊÝ¡¢Æó½ÅÈÎÇä¤ÎËÉ»ß¡¢Ãæ´Öºâ¶È¼Ô¤ò·Ð¤¿ºÝ¤ä°Û¤Ê¤ë¾¦Î®¤ò·ÐÍ³¤·¤¿ºÝ¤Î²ÁÃÍ¤Î°Ý»ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
´Ä¶²ÁÃÍÎ®ÄÌ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¤³¤ÎÄ´ºº»ö¶È¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ»º¶È´Ø·¸Ä´ººÅù»ö¶È¡×¤Î¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó´Ö¤Ç¤Î¹Ýºà¤ÈÉ³ÉÕ¤¤¤¿¥°¥ê¡¼¥óÅ´¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤Ë·¸¤ëÄ´ºº»ö¶È¡×¤Ë2025Ç¯11·î¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡û»ö¶È¤ÎÇØ·Ê
Å´¹Ý¤ÏÀ½Â¤¶È¤ä·úÀß¶È¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤¯¤Î¶È³¦¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë´ðËÜºàÎÁ¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Å´¹Ý¶È³¦¤Ç¤ÏÆó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶È³¦ÃÄÂÎ¤¬Äê¤á¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ËÂ§¤ê¡¢GX¥Þ¥¹¥Ð¥é¥ó¥¹Êý¼°¤äGX¥¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥óÊý¼°¤Ë¤è¤ê¥°¥ê¡¼¥óÅ´¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î²¼Î®¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶²ÁÃÍ¤ÎÎ®ÄÌ¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥óµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿²ÁÃÍ¾ÚÌÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ê¤É¤Ç¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥Ç¡¼¥¿¥¹¥Ú¡¼¥¹Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤ä¥È¥é¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤òÍ¤¹¤ë¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼ÂÀÓ¤äÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ´¹Ý¶È³¦¤ª¤è¤Ó¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î²¼Î®¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿Î®ÄÌ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡ûÄ´ºº»ö¶È¤Î³µÍ×
º£²ó¤ÎÄ´ºº»ö¶È¤Ï¡¢Å´¹Ý¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥°¥ê¡¼¥óÅ´¤ÎÀ½Â¤¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤¹¤ëºï¸º¾Ú½ñ¤Ê¤É¤Î´Ä¶²ÁÃÍ¤¬¡¢Ê£À½¤äÔÌÂ»¤Ë¤è¤ê²ÁÃÍ¤¬Áý¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¾åÎ®¤«¤é¾¦¼Ò¤ä¼ûÍ×²È¤Ê¤É¤Î²¼Î®¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÎ®ÄÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î¸¡Æ¤¤È¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¡¢¸½ºß¤Î¾¦´·½¬¤ä³Æ»ö¶È¼Ô¤Î¶ÈÌ³¾å¤Î²ÝÂê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¶È¼ï¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Î¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊÝ¤·GX¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖUvance¡×¤Î¥ª¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¡ÖSustainability Value Accelerator¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡£
¥Ç¡¼¥¿Î®ÄÌ´ðÈ×¤Î´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢³ÆÅ´¹Ý¥á¡¼¥«¡¼¤Î¶¨ÎÏ¤Î¸µ¡¢Âè»°¼ÔÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ºï¸º¾Ú½ñ¤òÎ®ÄÌ¤µ¤»¡¢´Ä¶²ÁÃÍ¤Î°ì°ÕÀ¤ÎÃ´ÊÝ¡¢Æó½ÅÈÎÇä¤ÎËÉ»ß¡¢Ãæ´Öºâ¶È¼Ô¤ò·Ð¤¿ºÝ¤ä°Û¤Ê¤ë¾¦Î®¤ò·ÐÍ³¤·¤¿ºÝ¤Î²ÁÃÍ¤Î°Ý»ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
´Ä¶²ÁÃÍÎ®ÄÌ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸