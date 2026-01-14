LINEヤフーは14日、Netflixとの業務提携に合意。月額制サービス「LYPプレミアム」とNetflixをセットにした新プラン「LYPプレミアム with Netflix」を2月上旬より提供開始する。月額は890円から。Netflixの各プランと同じ金額で、Netflixの視聴とLYPプレミアムの全特典が利用できる。

新プランのリリースと同時に、1カ月分の月額に相当するPayPayポイントを付与するキャンペーンも実施する。対象は、LYPプレミアムおよびNetflixの利用が初めてのユーザー。

新セットプラン「LYPプレミアム with Netflix」

月額料金：広告つきスタンダード 890円

スタンダード 1,590円

プレミアム 2,290円

提供開始時期：2026年2月上旬予定

LINEヤフー株式会社 上級執行役員 コンテンツ＆メンバーシップドメイン ドメインリード 舛田淳 コメント

このたび、「LYPプレミアム」にとって初となる外部パートナーシップとして、世界最大級の動画配信サービスであるNetflixとの取り組みを発表できたことを、大変意義深く感じています。

「LYPプレミアム with Netflix」を通して、ユーザーはいま話題のコンテンツや、観たいと思った瞬間のコンテンツを、「LINE」を中心とした「LYPプレミアム」の特典と合わせて、非常におトクに楽しめるようになります。

今後も「LYPプレミアム」は、ユーザー一人ひとりの価値観や利用シーンに寄り添いながら、提供するサービスやパートナーシップの拡充を進め、より魅力的に進化させてまいります。

Netflix ビジネスディベロップメント シニアディレクター 下井昌人 コメント

LINEヤフーとの提携により、新セットプランをご提供できることを大変嬉しく思います。Netflixは“Entertain the World(世界を楽しませる)”のもと、誰かに話したくなる物語を作り、多様な選択肢を提供することで、届くまでをデザインしてきました。日本でのサービス開始から10年以上が経ち、人々の日常生活に欠かせないデバイスとしてスマホが主役となったいま、視聴のきっかけの多くは口コミから生まれています。

国内で最も身近なコミュニケーション基盤で、約9,900万人のユーザーを有するLINEと組むことで、Netflixで作品を“観た瞬間”の熱量が、そのまま“話題”と“つながり”へと広がることを期待しています。新セットプランは、Netflix単体と同額でLYPプレミアムの全特典が加わる、おトクでシンプルな新しい入口です。LINEヤフーとともに、個々のユーザーのニーズに寄り添ったサービスの提供を目指します。