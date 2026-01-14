日本時間午後１０時半に１１月の米小売売上高が発表される。総合の大方の予想が前月比０．５％増、自動車を除いた大方の予想が同０．４％増となっており、前月比では、総合が２カ月ぶりに増加、自動車を除くと６カ月続けて増加するとみられている。１１月２５日に発表された１１月の米消費者信頼感指数は、予想を下回り、５カ月続けて低下していた。米消費者心理が悪化するなか、１１月の米小売売上高が予想を下回るようであれば、ドルが売られる可能性がある。



また、日本時間午後１０時半には１１月の米生産者物価指数も発表される。総合の大方の予想が前年比２．７％上昇、コアの大方の予想も前年比２．７％上昇となっている。



さらに、日本時間１５日午前０時には１２月の米中古住宅販売件数、同１５日午前４時には米地区連銀経済報告（ベージュブック）も発表される。１２月の米中古住宅販売件数は、大方の予想が年換算４２２万戸となっており、前月の同４１３万戸を上回り、４カ月続けて増加すると見込まれている。



MINKABU PRESS

外部サイト