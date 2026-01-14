THE RAMPAGE・川村壱馬、2月からのツアー参加を見合わせ 精神面の不調で11月から活動休止
LDHは14日、精神面の不調により休養中のダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの川村壱馬（29）について、2月からスタートする『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 "(R)MPG"』への出演を見合わせると発表した。
【写真】川村壱馬、古城のベッドルームにて…刺激強めの写真に
公式サイトでは11月から続く療養について「現在も医師の指導のもと、順調に回復へ向かっております。本人も、日頃より温かいお言葉を寄せてくださる皆様への感謝の気持ちを胸に、再びステージに立つ日を目指し、前向きな気持ちで日々を過ごしております」と報告。
その上で「一方で、今後も安心して活動を続けていくためには、焦らず、無理をせず、まずは心身の回復を最優先とすることが何よりも大切であると判断いたしました」とし「026年2月28日(土)より開催予定の『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 "(R)MPG"』につきましては、2026年2月から4月に開催される公演への出演を見合わせ、当該期間の公演は川村壱馬を除いた15名で開催いたします」と伝えた。
続けて5月以降の出演可否、活動再開時期は体調を最優先に、今後慎重に検討していくとし、「16人揃ったTHE RAMPAGEとして最高のステージをお届けできる日を目指し、メンバーおよびスタッフ一同、引き続き全力で取り組んでまいります」と伝えた。
川村は1997年1月7日生まれ、大阪府出身。LDH JAPAN所属。THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのボーカルを務める。2014年、『VOCAL BATTLE AUDITION 4』に合格し、17年1月に、「Lightning」でメジャーデビュー。18年から演技にも挑戦し、19年の映画『HiGH&LOW THE WORST』では主演を務めた。
2024年11月に、精神面の不調があるとして、治療と療養に専念するために活動を休止することを発表していた。
