芸能事務所「LDH」は14日、男性16人組「THE RAMPAGE」が2月末から開催するライブツアーに関して、活動休止中の川村壱馬（29）は2月〜4月の公演には出演しないと発表した。5月以降の公演への参加および活動再開については今後、慎重に検討する。

川村は昨年11月、精神面の不調のため、当面の間、活動を見合わせることが発表されていた。

この日、LDHは川村について「心身の回復を最優先とし、治療および療養に専念してまいりました。現在も医師の指導のもと、順調に回復へ向かっております。本人も、日頃より温かいお言葉を寄せてくださる皆様への感謝の気持ちを胸に、再びステージに立つ日を目指し、前向きな気持ちで日々を過ごしております」と説明した。

一方で、「今後も安心して活動を続けていくためには、焦らず、無理をせず、まずは心身の回復を最優先とすることが何よりも大切であると判断いたしました」とし、来月末からスタートするグループの全国ツアーの2月から4月に開催される公演については川村の出演を見合わせ、15名で開催すると発表した。

なお、5月以降の公演への出演可否や活動再開の時期については「本人の体調を最優先に考え、慎重に検討のうえ、決定次第あらためてご案内申し上げます」と報告した。