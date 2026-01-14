家族全員の体調不良を報告していた歌手の浜崎あゆみ（47）が13日、Instagramのストーリーズを更新。外出許可が下りた後に再び体調を崩したことを明かし、心配の声が寄せられている。

【映像】浜崎あゆみの息子たち

自宅に飾った巨大なクリスマスツリーの前ではしゃぐ様子や、公園の遊具で遊ぶ写真など、息子2人との生活をInstagramで紹介している浜崎。9日に更新したストーリーズでは、「家族がみんなインフル2周目になってしまったと昨日書いたけど、まんまと わたしも本日2周目迎えました。何この無限ループ」と、自身や子どもたちが体調を崩したことを報告。「鼻かみすぎて、視界にあったティッシュ全部空になり、キッチンペーパーでしのいでたら、顔の下半分が脱皮しまくってきたけど、まぁいいや」と、休養中の様子をつづっていた。

その後の投稿で外出許可が下りたことを明かしていたが、13日には「今日から自由に動けると調子こいたら、ぶり返しました 笑」と再び体調が悪化したことを報告した。 この投稿にファンからは、「早く治りますように！」「無理は禁物だよ！」「ちゃんと治るまで布団から出ないで」など、体調を気遣う多くのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）