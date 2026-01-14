日韓“ドラムセッション外交”に早速便乗？駐日ジョージア大使「ドラム叩けるもの求ム」

高市首相と韓国の李在明大統領がお揃いの衣装で“ドラムセッション”したことが話題になるなか、流ちょうな日本語を駆使したユーモア溢れるXへのポストが人気となっている、ティムラズ・レジャバ駐日ジョージア大使が、自身のXで早速反応した。

レジャバ大使は、14日午前のポストで、突然「今朝、大使館のチャットで回覧を出しました。『ドラム叩けるもの求ム』」と投稿。

明らかに日韓の“ドラムセッション外交”を意識したとみられる。

続けざまに、「早速この回答がかえってきたため、一定程度の成果があったと判断しました。 『私は残念ながらできません。ソーリー』」と、「総理」と「ソーリー」をかけた高度なダジャレ投稿も重ねてきた。

さらにレジャバ大使は、「日本社会を理解する上で重要なのは、単に『公』が『私』よりも優位にあるという点だけではなく、その『公』自体の持つ『私』あるいは個性がとても強いということである」と投稿。

ダジャレではなく、日本社会を鋭く論じる投稿も続けて送っており、フォロワーからは、「言い得て妙です」など称賛がポストされた。