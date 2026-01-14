【バースデイのチラシ】エンジェルブルーが大量！激カワトップスは1419円

しまむらグループのベビー・トドラー用品の専門店「バースデイ」が毎週発行しているチラシから、注目アイテムを紹介します。

売り出し期間は、2026年1月14日から18日まで。今週は「ANGEL BLUE（エンジェルブルー）」のグッズが充実しています。

平成リバイバルブームの代表格

エンジェルブルーは、平成初期に一世を風靡したアパレルティーンブランドです。平成リバイバルブームの代表格として、令和でも存在感を放っています。

バースデイには、長袖Tシャツ（1419円）、チャーム付きロングパンツ（2519円）、3足組ソックス（979円）と、フルコーデができるアイテムが登場。サイズ展開が豊富で、兄弟や姉妹でのおそろいコーデもできますよ。

また、レッスンバッグ（1969円）、2WAYマルチポケット（1419円）、アクリルキーホルダー（869円）、ヘアアクセサリー（869円）、巾着（649円）など、日常使いしやすいグッズが充実しています。

ほか、スヌーピー、ディズニープリンセス、人気ママインフルエンサー・せりなさんがプロデュースするストリートファッション「FMB」のアイテムもあります。

1月24日は「戌の日」＆「大安」

プレママやママ向けのアイテムもあります。妊婦帯や骨盤ベルトを探している人は、犬印やピジョンの商品をチェックしてみてはいかが。

1月24日は大安の戌の日で、かつ土曜日なので、多くの妊婦さんが安産祈願に足を運びそうですね。

ほか、消耗品のベビー用品は、「干し芋大好きはるかちゃん」（270円）やピジョン「ベビー麦茶」（500ml×6本セットで583円）がチラシでピックアップされています。

気になるアイテムがある人は、バースデイに足を運んでみて。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）