Ç¯´Ö365Æü³°¿©¤¹¤ëÃË¤¬¸ì¤ë¡¢¹âµéÅ¹¤Î¡È³Ú¤·¤ßÊý¡É¡ÖÍî¤È¤·¤¿¤¤½÷À¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¡×
¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ìÄ«PodcastÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤Î#Ê¸²½¿Í¤¬1ÈÖ¤ä¤Ð¤¤¡ÁProduced by ¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡Á¡Ù¡£
1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¥áYouTuber¤ÎÉÊÀî¥¤¥Ã¥³¡¼¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¹âµéÅ¹¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ÉÊÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃÇ¸À¡£
°ì»®¤Ë¿¦¿Í¤¬Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»Å¹þ¤ß¤äÄ´Íý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ï²ñÏÃ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤Ã¤Á¡ÊÎÁÍý¡Ë¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¹¥¤«¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÎÁÍý¤È¿¦¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊ¢¤òËþ¤¿¤¹¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤éÊÌ¤Ë¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×¡Ö2»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÅ¹Â¦¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÂÎ¸³¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹âµéÅ¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿Í´Ö¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎò»Ë¤ò´Þ¤á¤¿¡ÈÂÎ¸³¡É¤½¤Î¤â¤Î¤òÌ£¤ï¤¦¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
MC¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¤¬¡Ö¤À¤«¤é¡¢Íî¤È¤·¤¿¤¤¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÉÊÀî¤µ¤ó¤â¡Ö°ìÈÖ¥À¥á¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¾¦ÃÌ¤ä²ñ¿©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÎÁÍý¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¹âµéÅ¹¤Ç¹¥¤«¤ì¤ëÈë·í¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£