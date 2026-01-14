【第16話】 1月14日 公開

【拡大画像へ】

竹書房は1月14日、めしろ氏によるマンガ「なでなでスキルで魔力注入!!」第16話を「竹コミ！」にて公開した。

本作は、居場所がないと感じていた少年・伏見魔大が、拾ったイカとともに異世界転移する異種族ハーレム・ファンタジー。モンスター娘を堕として魔王軍の再興を目指していく。

第16話では、ベナがアミたちを足止めしようとするも、天使のバフを受けた彼らの前に敗北。魔大の元まで辿り着かれてしまう。魔大の命が奪われると思った矢先、アミが思いがけない行動にでて……。

なお現在、「竹コミ！」では直前のエピソードなどの無料公開も行なわれている。

【最新話】

□第16話のページ

【あらすじ】

えっちなモンスター娘の×××を撫でまくれ♪表情筋が死んだ少年、伏見魔大-ふしみまひろ-。その表情ゆえ学校では周りから恐れられ、どこにも居場所がないと感じていた魔大だが、ある日拾ったイカに異世界転移させられてしまう！するとイカが美少女に変身するわ、「魔王様」と呼ばれるわ、勇者が襲撃してくるわで...!?えっちなモン娘をスカウト＆強化して、最強の魔王軍を作れ!!居場所を求める少年の異種族ハーレム・ファンタジー、開幕――!!!!!!

（C）めしろ・竹書房