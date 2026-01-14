U18トップリーグ入替戦2026の組み合わせ決定…福岡第一や八王子、大阪薫英など登場

1月13日、日本バスケットボール協会が主催する「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」の出場クラブと組み合わせが発表された。

U18日清食品リーグは、2022年から創設された部活動とBリーグユースの垣根を越えた高校世代最高峰のバスケットボールリーグ戦。これまではトップリーグとブロックリーグのカテゴリー間でリンクすることなく出場校が決められていたが、今年度からトップリーグの上位4チームが次年度のトップリーグ出場権を獲得すると同時に、同下位4チームと各ブロックリーグの優勝チームが入替戦を戦うことになった。

「U18日清食品トップリーグ2026」の出場権をかけた入替戦は、男女各12チームが4つのトーナメントに分かれ、各トーナメントを勝ち上がったチームが出場権を獲得。3月14日と15日に東洋大学赤羽台キャンパスHELSPO HUB-3アリーナ（東京都北区）で開催される。

男子では、ウインターカップでシードだった北陸学院高校（石川県）と八王子学園八王子高校（東京都）が同じトーナメントCに入ったほか、名門の藤枝明誠高校（静岡県）と福岡第一高校（福岡県）がトーナメントDに割り振られた。

女子では、福岡大学附属若葉高校（福岡県）と、創部2年目で快進撃を見せた福井工業大学附属福井高校（福井県）、昭和学院高校（千葉県）がトーナメントAに。ウインターカップを制した大阪薫英女学院高校（大阪府）は、トップリーグで8位に終わった千葉経済大学附属高校（千葉県）と同じトーナメントBに入った。

入替戦の出場クラブと組み合わせは以下の通り。

◆■U18日清食品トップリーグ2026入替戦出場クラブ・組み合わせ

＜男子＞



1回戦A：中部大学第一高校（愛知県／ブロックリーグ1位）vs駒沢大学附属苫小牧高校（北海道／ブロックリーグ8位）



2回戦A：帝京長岡高校（新潟県／トップリーグ8位）vs1回戦Aの勝者

1回戦B：開志国際高校（新潟県／ブロックリーグ2位）vs柳ヶ浦高校（大分県／ブロックリーグ7位）



2回戦B：美濃加茂高校（岐阜県／トップリーグ7位）vs1回戦Bの勝者

1回戦C：北陸学院高校（石川県／ブロックリーグ3位）vs九州学院高校（熊本県／ブロックリーグ6位）



2回戦C：八王子学園八王子高校（東京都／トップリーグ6位）vs1回戦Cの勝者

1回戦D：藤枝明誠高校（静岡県／ブロックリーグ4位）vs県立宮崎工業高校（宮崎県／トップリーグ5位）



2回戦D：福岡第一高校（福岡県／トップリーグ5位）vs1回戦Dの勝者

＜女子＞



1回戦A：福岡大学附属若葉高校（福岡県／ブロックリーグ1位）vs福井工業大学附属福井高校（福井県／ブロックリーグ8位）



2回戦A：昭和学院高校（千葉県／トップリーグ8位）vs1回戦Aの勝者

1回戦B：大阪薫英女学院高校（大阪府／ブロックリーグ2位）vs県立湯沢翔北高校（秋田県／ブロックリーグ7位）



2回戦B：千葉経済大学附属高校（千葉県／トップリーグ7位）vs1回戦Bの勝者

1回戦C：東海大学付属福岡高校（福岡県／ブロックリーグ3位）vs京都両洋高校（京都府／ブロックリーグ6位）



2回戦C：慶誠高校（熊本県／トップリーグ6位）vs1回戦Cの勝者

1回戦D：八雲学園高校（東京都／ブロックリーグ4位）vs四日市メリノール学院高校（三重県／トップリーグ5位）



2回戦D：日本航空高校北海道（北海道／トップリーグ5位）vs1回戦Dの勝者

