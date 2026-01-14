141得点を奪ったレイカーズがホークス撃破で連敗ストップ…8試合ぶり復帰の八村塁は7得点

1月14日（現地時間13日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでアトランタ・ホークスと対戦した。

2連戦2試合目に臨むレイカーズは先発に変更がなく、ルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンがスターターとして出場。八村はベンチから登場した。

5点ビハインドで迎えた第1クォーター残り3分34秒からドンチッチ、ゲイブ・ビンセントの連続3ポイントシュートで逆転。八村、ジャレッド・バンダービルト、レブロンも得点を重ね、37－30と7点のリードを奪った。

第2クォーターは開始3分12秒に同点に追いつかれたものの、スマートがフリースロー4本を含む6得点を挙げると、ラレイビア、ドンチッチの連続得点で60－44と一気に16点差。その後も相手を寄せつけず、81－60で試合を折り返した。

前半を終えて、ドンチッチが23得点、ラレイビアが13得点、レブロンが12得点、ビンセントが10得点を記録。エイトン、 八村、スマートも2本以上のフィールドゴールを沈めた。

後半は第3クォーター開始4分にレブロンの3ポイントで試合最大32点リード。その後はホークスの反撃に遭い、第4クォーター開始4分43秒に11点差まで詰め寄られた。

それでも、レブロン、スマート、ドンチッチの3連続得点で再び突き放すと、第4クォーター残り4分45秒に八村の3ポイントが炸裂。同4分2秒にレブロンの得点で24点差をつけると、ニック・スミスJr.やコービー・バフキンといったベンチメンバーをコートに送り込んだ。

レイカーズは最終スコア141－116で勝利を収め、連敗を「3」でストップ。レブロンが31得点9リバウンド10アシスト、ドンチッチが27得5リバウンド12アシスト、エイトンが17得点18リバウンド、ラレイビアが17得点、スマートが16得点5リバウンド、ビンセントが10得点を挙げたほか、右ふくらはぎ肉離れから復帰し、8試合ぶりに出場した八村は18分20秒のプレータイムで7得点2リバウンドをマークした。

なお、レイカーズの次戦は16日（同15日）。シャーロット・ホーネッツと対戦する。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 141－116 アトランタ・ホークス



LAL｜37｜44｜21｜39｜＝141



ATL｜30｜30｜26｜30｜＝116

【動画】八村塁が復帰戦で得点を記録