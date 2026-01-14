『Bオールスター2026』出演アーティスト発表…＆TEAMとRin音がSPパフォーマンス披露

1月14日、Bリーグは16日から3日間にわたり長崎県長崎市で開催される『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』の出演情報を更新。＆TEAMとRin音が会場でスペシャルパフォーマンスを披露すると発表した。

＆TEAMは1日目の16日19時頃に『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』の公式テーマソングGRe4N BOYZ「OTAKEBI feat. &TEAM」を含むライブパフォーマンスを披露するほか、2日目の17日には各種コンテストのエキシビションに挑戦する。

Rin音は3日目の17日に開催されるメインイベント『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026』のハーフタイムにスペシャルパフォーマンスで会場を盛り上げる。今回の出演決定に際して、「長崎で行われる豪華な1日にライブで参加させていただけること、誠に光栄です。当日はハーフタイムを全力で盛り上げにいきます」と、コメントを寄せた。

様々なイベントやゲストが登場する2026年のBリーグオールスターは、いよいよ今週末の16日から3日間にわたり開催される。

【動画】GRe4N BOYZ『OTAKEBI feat. &TEAM』Bリーグ公式テーマソングMV