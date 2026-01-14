買取王国<3181.T>がマイナスに転じている。午後２時３０分ごろに発表した第３四半期累計（３～１１月）決算が、売上高６６億７１００万円（前年同期比２１．１％増）、営業利益２億９２００万円（同０．１％増）、純利益２億１５００万円（同８．０％減）と最終減益となったことが嫌気されている。



主要商材のファッション・ホビー・工具などが順調に推移し売上高は前年同期を大きく上回ったものの、新ＰＯＳレジの導入や新規出店に伴う人件費など将来の収益基盤構築に向けた先行投資が利益を圧迫。また、良品買館長吉長原店（大阪市平野区）の撤退決定に伴い減損損失として特別損失を計上したことや、前年同期に営業権譲渡益として特別利益を計上した反動などがあり、最終利益は減益を余儀なくされた。



なお、２６年２月期通期業績予想は売上高８８億１０００万円（前期比１２．６％増）、営業利益５億円（同１８．６％増）、純利益３億６６００万円（同１１．７％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS