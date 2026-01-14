アソビシステムが、JTBとの合弁会社 アソビJTBを設立する。

アソビJTBは、ポップカルチャーで世界をアップデートするビジネスプロデュースカンパニーとして、日本全国の地域や自治体、企業との多領域にわたる共創事業を通じ、新たな地域IPの創出やコンテンツツーリズムを活性化し、日本を世界から選ばれる感動体験の拠点へと進化させることを目指すとしている。

また、“KAWAII”を武器に日本のポップカルチャーのファンダムを形成し、エンタテインメントビジネス／コンテンツビジネスの海外市場開拓へ挑戦する。

アソビJTBでは、増田セバスチャンを“Chief Kawaii Officer”（CKO）に迎え、増田が監修した独自の“KAWAII”世界観を体験できるIP『KAWAII MONSTER CAFE』の再展開や新たなクリエイティブアプローチでの飲食ビジネスの事業開発支援を行う。

さらに、昼夜問わず楽しめる“KAWAIIマーケット（仮称）”を全国各地で巡回型イベントとして展開。飲食、物販、ワークショップ、ステージなどをKAWAIIカルチャーの世界観で編集し、SNSで世界へ拡散される地域発の体験を創出する。そのほか、地域ごとに異なるテーマや演出を取り入れ、訪日外国人旅行者と地域住民がともに楽しめる新たな交流機会を提供するとしている。

くわえて、自治体、DMO、観光施設、企業との共創を通じて、地域文化の再編集や新規体験造成／新規価値創造を行い、地域の新たな魅力づくりや時代のヒット商品の創出を支援。あわせて、観光コンテンツの画一化や情報発信力の不足といった地域課題に対し、自治体、地域事業者、クリエイター、民間企業など多様な担い手が連携することで、持続可能な取り組みとなることを目指していく。

・株式会社JTB 代表取締役 社長執行役員 山北 栄二郎 コメント

世界中から日本が選ばれ続ける理由をさらに高めたい。その想いから今回の合弁会社の設立を決断しました。アソビシステム社ならではの強力なポップカルチャーの発信力とJTBの地域・観光の知見を融合し、地域の魅力を“体験”として再構築しながら、日本の新しい感動体験の未来を切り拓いていきます。

・アソビシステム株式会社 代表取締役 中川 悠介 コメント

世界に広がる“KAWAII”の熱量を、もっと地域や日本の未来に生かしたい--その想いを、今回の合弁会社で実現できることを大変心強く感じています。JTB社の持つネットワークと地域とのつながり、そしてアソビシステムが培ってきたカルチャー創造の力を融合し、世界が憧れる新しい日本の魅力を発信してまいります。

（文＝リアルサウンド編集部）