アーセナルに不安材料…サリバ＆トロサールがカラバオ杯準決勝1stレグ欠場の可能性
カラバオ・カップ準決勝を控えるアーセナルだが、複数の主力選手が欠場する可能性があるようだ。13日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。
昨年夏の移籍市場での大型補強も奏功し、今シーズンここまで安定した戦いを見せているアーセナル。22年ぶりの優勝を目指すプレミアリーグに加えてチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズでも首位を走っているほか、カラバオ・カップでベスト4、FAカップでは4回戦進出を決めている。
現地時間14日にはチェルシーとのカラバオ・カップ準決勝ファーストレグを控えているが、複数の主力選手が敵地『スタンフォード・ブリッジ』での一戦を欠場する可能性があるようだ。出場可否が不透明となっているのはフランス代表DFウィリアン・サリバとベルギー代表FWレアンドロ・トロサールの2名。ミケル・アルテタ監督はポーツマスとのFAカップ3回戦でベンチ外となった両選手について「出場できるか疑わしい」とコメントしている。
また、エクアドル代表DFピエロ・インカピエとイタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリの欠場も明言。直近5試合連続欠場中のカラフィオーリについては「筋肉系の負傷だと思う」と明かしつつ、「回復に向かっているが、まだ分からない。おそらく数週間で復帰できると思っているが、正確な時期は分からない」と言葉を続けた。U−21スペイン代表DFクリスティアン・モスケラについても「順調に回復しているが、復帰までは数週間かかる」と言及している。
今シーズンのアーセナルは開幕直後から負傷者が続出し、なかなかベストメンバーを組んで試合に臨むことができていない。そうした中、アルテタ監督はスペイン代表FWミケル・メリーノのセンターフォワード（CF）起用やイングランド代表MFデクラン・ライスの右サイドバック（SB）起用、デンマーク代表DFクリスティアン・ノアゴールのセンターバック（CB）起用などで難局を乗り越えている。
